الأهلي والزمالك وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد مباريات كأس مصر

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 19:15

كتب : محمد جمال

محمد عبد الشافي يرفع لقب كأس مصر 2025 - الزمالك

حدد اتحاد الكرة موعد بقية مباريات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة حدد موعد مباراة الأهلي ووي يوم السبت 27 ديسمبر الساعة الخامسة مساءً على ستاد السلام.

كما يلتقي الزمالك أمام بلدية المحلة على استاد المقاولون العرب يوم السبت 27 ديسمبر، الساعة 2:30 عصرا، فيما يلتقي بيراميدز أمام مسار على استاد بتروسبورت يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 5 مساءً.

كما علم FilGoal.com مواعيد مباريات بقية دور الـ32، وجاءت كالتالي:

المصري × دكرنس .. يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 2:30 مساءً على استاد السويس الجديد

سيراميك كليوباترا × أبو قير للأسمدة.. يوم الثلاثاء 23 ديسمبر الساعة 2:30 مساءً على استاد المقاولون العرب

زد × ألو إيجيبت.. يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد السلام

موردن سبورت × القناة.. يوم السبت 27 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد بتروسبورت

كما تحددت مواعيد دور الـ16 في المواجهات الثلاث التي تحددت، وجاءت كالتالي:

طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية.. يوم السبت 27 ديسمبر الساعة 5 مساءً على استاد جهاز الرياضة العسكري

البنك الأهلي × إنبي.. يوم الأحد 28 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد هيئة قناة السويس

حرس الحدود × سموحة.. يوم الأحد 28 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد حرس الحدود

وتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر فرق طلائع الجيش، وكهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود، وسموحة، وفاركو، والبنك الأهلي، وإنبي، وبتروجت، والجونة.

فيما تتبقى 7 مقاعد لاكتمال الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر.

ويلتقي في دور الـ32 الأهلي أمام ودي، والزمالك أمام بلدية المحلة، وبيراميدز أمام مسار.

كما يلتقي مودرن سبورت أمام القناة، وسيراميكا كليوباترا أمام أبو قير للأسمدة، وزد أمام ألو إيجيبت، والمصري أمام دكرنس.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر بعد فوزه في المباراة النهائية أمام بيراميدز.

