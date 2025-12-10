"المدرب الأكثر تتويجا في النادي مستمر".. أبيل فيريرا يمدد عقده مع بالميراس

أعلن نادي بالميراس بشكل رسمي تمديد عقد مدربه البرتغالي أبيل فيريرا حتى ديسمبر 2027، ليستمر كأكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي بجانب أوسفالدو برانداو، برصيد عشرة ألقاب.

ويتواجد أبيل في بالميراس منذ ستة مواسم، حيث تم الاتفاق على استمرار المدرب خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن يوقع العقد الجديد ويؤكد رغبته في البقاء للبناء على نجاحاته السابقة.

وقال أبيل فيريرا في تصريحاته للموقع الرسمي: "على مدار خمسة أعوام هنا، ارتبطت بقيم ومبادئ النادي. بالنسبة لي، بالميراس هو أسلوب حياة وطريقة وجود".

وأضاف "بعد الخسارة أمام كورينثيانز في كأس البرازيل، جددت الإدارة ثقتها بي، وهذا أمر نادر في عالم كرة القدم اليوم. كان من أصعب لحظات الموسم وتعلمت الكثير".

وأوضح أبيل: "في خمسة أعوام حققت عشرة ألقاب مع الفريق، واليوم أقتسم لقب المدرب الأكثر تتويجا مع أوسفالدو برانداو. ورغم عدم تحقيق أي لقب رسمي هذا الموسم، إلا أن التواجد الدائم في المنافسة يدفعني لمواصلة المشروع".

واختتم تصريحاته: "أبذل قصارى جهدي لأرد الجميل لجمهور بالميراس. عشنا معا ليالي عظيمة وهزائم قاسية، لكن الأهم أننا نتقاسم كل اللحظات".

وأعلنت ليلى بيريرا رئيس النادي في وقت سابق رغبتها في استمرار أبيل فيريرا بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق ضد فلامنجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وكان بالميراس قد خسر أمام فلامنجو في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس كما خسر لقب الدوري.

وحقق فيريرا 10 ألقاب خلال 5 سنوات بقميص بالميراس بواقع 2 دوري برازيلي و2 كوبا ليبرتادوريس و3 بطولة باوليستا والسوبر البرازيلي وريكوبا سود أمريكانا وكأس البرازيل.

وقاد فيريرا فريقه بالميراس في 394 مباراة فاز في 227 وتعادل في 94 وخسر 73.