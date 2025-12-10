"المدرب الأكثر تتويجا في النادي مستمر".. أبيل فيريرا يمدد عقده مع بالميراس

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

أبيل فيريرا - بالميراس

أخبار متعلقة:
ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل "كلمتي أغلى من مجرد توقيع".. أبيل فيريرا يعلن استمراره مع بالميراس جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس كوبا ليبرتادوريس - بالميراس يحقق عودة لم تحدث من قبل.. ويضرب موعدا ناريا مع فلامنجو في النهائي

أعلن نادي بالميراس بشكل رسمي تمديد عقد مدربه البرتغالي أبيل فيريرا حتى ديسمبر 2027، ليستمر كأكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي بجانب أوسفالدو برانداو، برصيد عشرة ألقاب.

ويتواجد أبيل في بالميراس منذ ستة مواسم، حيث تم الاتفاق على استمرار المدرب خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن يوقع العقد الجديد ويؤكد رغبته في البقاء للبناء على نجاحاته السابقة.

وقال أبيل فيريرا في تصريحاته للموقع الرسمي: "على مدار خمسة أعوام هنا، ارتبطت بقيم ومبادئ النادي. بالنسبة لي، بالميراس هو أسلوب حياة وطريقة وجود".

وأضاف "بعد الخسارة أمام كورينثيانز في كأس البرازيل، جددت الإدارة ثقتها بي، وهذا أمر نادر في عالم كرة القدم اليوم. كان من أصعب لحظات الموسم وتعلمت الكثير".

وأوضح أبيل: "في خمسة أعوام حققت عشرة ألقاب مع الفريق، واليوم أقتسم لقب المدرب الأكثر تتويجا مع أوسفالدو برانداو. ورغم عدم تحقيق أي لقب رسمي هذا الموسم، إلا أن التواجد الدائم في المنافسة يدفعني لمواصلة المشروع".

واختتم تصريحاته: "أبذل قصارى جهدي لأرد الجميل لجمهور بالميراس. عشنا معا ليالي عظيمة وهزائم قاسية، لكن الأهم أننا نتقاسم كل اللحظات".

وأعلنت ليلى بيريرا رئيس النادي في وقت سابق رغبتها في استمرار أبيل فيريرا بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق ضد فلامنجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وكان بالميراس قد خسر أمام فلامنجو في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس كما خسر لقب الدوري.

وحقق فيريرا 10 ألقاب خلال 5 سنوات بقميص بالميراس بواقع 2 دوري برازيلي و2 كوبا ليبرتادوريس و3 بطولة باوليستا والسوبر البرازيلي وريكوبا سود أمريكانا وكأس البرازيل.

وقاد فيريرا فريقه بالميراس في 394 مباراة فاز في 227 وتعادل في 94 وخسر 73.

بالميراس أبيل فيريرا
نرشح لكم
فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه كأس إنتركونتيننتال - موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي طريق بيراميدز – فلامنجو يتخطى كروز أزول بثنائية أراسكايتا ويتوج بلقب دربي الأمريكيتين انتهت دربي الأمريكيتين - فلامنجو (2)-(1) كروز أزول.. فلامنجو يواجه بيراميدز تشكيل دربي الأمريكيتين – جورجينو يقود فلامنجو.. وثلاثي في دفاع كروز أزول للموسم الثاني على التوالي.. ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2025 نيمار: ذهبت للحصول على مساعدة نفسية لأول مرة في مسيرتي.. حالتي العاطفية وصلت للصفر بيكام: ميسي لا يفكر إلا في هذا الأمر.. ولا أحد يحب برشلونة مثله
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية 5 ساعة | رياضة نسائية
فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه 5 ساعة | أمريكا
العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518915/المدرب-الأكثر-تتويجا-في-النادي-مستمر-أبيل-فيريرا-يمدد-عقده-مع-بالميراس