انتهت دربي الأمريكيتين - فلامنجو (2)-(1) كروز أزول.. فلامنجو يواجه بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وكروز أزول بطل أمريكا الشمالية التشكيل في مباراة دربي الأمريكيتين ضمن كأس إنتركونتينيتال 2025.

وسيلتقي الفريقان على استاد أحمد بن علي في الدوحة والفائز سيحصد لقب دربي الأمريكيتين من فيفا.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بيراميدز بطل القارات الـ 3 يوم السبت المقبل في السابعة مساءً في مباراة تحمل اسم "كأس التحدي".

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 71: جوووول دي أراسكايتا يضيف الثاني بتسديدة في الشباك بعد كرة ارتدت من الدفاع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

شووف الهدف | كروز ازول المكسيكي يتعادل 1-1 مع فلامنغو البرازيلي .. عن طريق سانشيز في الدقيقة 44 ..على كأس الأمريكيتين#كأس_القارات_للأندية #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/ojZlFGgox0 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 10, 2025

ق 44: جوووول التعااادل تشتيت خاطئ من كاراسكال يحولها سانشيز على الطائر في الشباك من لمسة واحدة

ق 14: جوووول دي أراسكايتا يتقدم بالهدف الأول بعد خطأ المدافع بتمريرة خاطئة يستغلها ويراوغ الحارس ويسجل في الشباك

بداية اللقاء