تشكيل دربي الأمريكيتين – جورجينو يقود فلامنجو.. وثلاثي في دفاع كروز أزول

أعلن كل من فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وكروز أزول بطل أمريكا الشمالية التشكيل في مباراة دربي الأمريكيتين ضمن كأس إنتركونتينيتال 2025.

وسيلتقي الفريقان على استاد أحمد بن علي في الدوحة والفائز سيحصد لقب دربي الأمريكيتين من فيفا.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بيراميدز بطل القارات الـ 3 يوم السبت المقبل في السابعة مساءً في مباراة تحمل اسم "كأس التحدي".

ويصل الفائز من كأس التحدي للنهائي ضد باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر الجاري في السابعة مساءً ليرفع البطل لقب كأس إنتركونتينيتال.

وجاء تشكيل فلامنجو

حراسة المرمى: أجوستين روسي

الدفاع: جيليرمو فاريلا – ليو أورتيز – ليو بيريرا – أليكس ساندرو

الوسط: إريك بولجار – جورجينيو – جيورجان دي أراساكيتا

الهجوم: خورخي كاراسكال – برونو هنريكي – صامويل لينو

فيما تشكيل كروز أزول

حراسة المرمى: أندريس جودينو

الدفاع: ويلير ديتا – إريك ليرا – جونزالو بيوفي

الوسط: جيريمي ماركيز – لورينزو فارافيلي – كارلوس روتوندي – عمر كامبوس – جابريل فيرنانديز

الهجوم: خوسيه ريفيرو – أنخل سيبولفيدا

وكان باتشوكا المكسيكي قد فاز على بوتافوجو البرازيلي في النسخة الأولى من البطولة العام الماضي.