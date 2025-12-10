خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء

حدد الأهلي قيمة التعاقد مع يوسف بلعمري لاعب الرجاء المغربي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يجهز عرضا لشراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد يوسف بلعمري لاعب الرجاء.

وحدد النادي مبلغ 500 ألف دولار لضم الظهير الأيسر المغربي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة برلمان سبور المغربية أن يوسف بلعمري قد رفض بشكل رسمي تجديد تعاقده مع الرجاء بعدما أبلغ وكيله مسؤولي الفريق بالقرار النهائي.

وأوضح التقرير أن الرجاء حاول كثيرا إقناع اللاعب بالاستمرار بعد رفع العرض المالي إلى 30 ألف درهما مغربيا في الشهر مع الحصول على منحة توقيع عند التجديد.

وربطت تقارير بين يوسف بلعمري والانتقال إلى الأهلي في ظل بحث المارد الأحمر عن ظهير أيسر بعد رحيل كل من يحيى عطية الله وعلي معلول بنهاية الموسم الماضي

وخاض الظهير الأيسر 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.