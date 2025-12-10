راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

مران الأهلي

الفني لـ الأهلي بقيادة يس توروب منح رباعي الفريق المشارك في كأس العرب راحة لمدة 5 أيام.

وشارك الرباعي: محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

وتوقف مشوار منتخب مصر في البطولة عند مرحلة المجموعات باحتلال المركز الثالث برصيد نقطتين.

أخبار متعلقة:
كاسانو: على كاراجير أن يغسل فمه قبل الحديث عن صلاح خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر

وأوضح وليد صلاح الدين مدير الكرة، أن الجهاز الفني منح اللاعبين إجازة من المشاركة في التدريبات حتى يوم الإثنين القادم، للحصول على قسط من الراحة.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

واشتكى محمد مجدي "أفشة" من آلام في عضلة السمانة عقب مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد منتخب الأردن أمس الثلاثاء.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي، التي تقام مساء الجمعة القادم على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العرب بتعادلين مع الكويت والإمارات بنتيجتي 1-1 وخسر من الأردن بنتيجة 3-0.

مران الأهلي الأهلي كأس العرب
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي المصري يفتتح مجمع ملاعب السيد متولي وزير الرياضة: سيكون هناك حل جذري لأزمة أرض الزمالك شيكا: التعادل مع الزمالك بداية مرحلة جديدة لكهرباء الإسماعيلية المصري يبدأ إجراءات تأسيس شركة للاستثمار الرياضي
أخر الأخبار
الشرق الأوسط: الأندية السعودية لم تطرح فكرة التعاقد مع صلاح 4 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء 28 دقيقة | الدوري المصري
راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب 37 دقيقة | الدوري المصري
فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة ساعة | الدوري المصري
كاسانو: على كاراجير أن يغسل فمه قبل الحديث عن صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – خبر في الجول.. الزمالك يتمم اتفاقه لضم المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518909/راحة-لرباعي-الأهلي-المشاركة-في-كأس-العرب