راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب

الفني لـ الأهلي بقيادة يس توروب منح رباعي الفريق المشارك في كأس العرب راحة لمدة 5 أيام.

وشارك الرباعي: محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

وتوقف مشوار منتخب مصر في البطولة عند مرحلة المجموعات باحتلال المركز الثالث برصيد نقطتين.

وأوضح وليد صلاح الدين مدير الكرة، أن الجهاز الفني منح اللاعبين إجازة من المشاركة في التدريبات حتى يوم الإثنين القادم، للحصول على قسط من الراحة.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

واشتكى محمد مجدي "أفشة" من آلام في عضلة السمانة عقب مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد منتخب الأردن أمس الثلاثاء.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي، التي تقام مساء الجمعة القادم على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العرب بتعادلين مع الكويت والإمارات بنتيجتي 1-1 وخسر من الأردن بنتيجة 3-0.