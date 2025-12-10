فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر

أكد أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن كريم فؤاد لاعب الفريق سيخضع لكشف طبي عقب العودة من قطر ونهاية مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح جاب الله أن الجهاز الطبي سوف يحدد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل الخاص بالفترة المقبلة، بناء على فحص تطورات حالته، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

وخضع كريم فؤاد لتدريبات علاجية في قطر عقب الإصابة، فيما يبدأ استكمال فقرات العلاج الطبيعي على هامش تدريبات الفريق بداية من غدا الخميس.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب في أول مباراة ضد الكويت بعدما شارك كبديل.

ومن المنتظر أن يغيب كريم فؤاد بشكل مبدئي لفترة تصل إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وودع منتخب مصر كأس العرب من الدور الأول بعدما تعادل مع الكويت والإمارات وخسر من الأردن.