فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 17:08

كتب : حسام نور الدين

منتخب مصر - كريم فؤاد

أكد أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن كريم فؤاد لاعب الفريق سيخضع لكشف طبي عقب العودة من قطر ونهاية مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح جاب الله أن الجهاز الطبي سوف يحدد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل الخاص بالفترة المقبلة، بناء على فحص تطورات حالته، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

وخضع كريم فؤاد لتدريبات علاجية في قطر عقب الإصابة، فيما يبدأ استكمال فقرات العلاج الطبيعي على هامش تدريبات الفريق بداية من غدا الخميس.

أخبار متعلقة:
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب في أول مباراة ضد الكويت بعدما شارك كبديل.

ومن المنتظر أن يغيب كريم فؤاد بشكل مبدئي لفترة تصل إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وودع منتخب مصر كأس العرب من الدور الأول بعدما تعادل مع الكويت والإمارات وخسر من الأردن.

الأهلي كريم فؤاد
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي المصري يفتتح مجمع ملاعب السيد متولي وزير الرياضة: سيكون هناك حل جذري لأزمة أرض الزمالك شيكا: التعادل مع الزمالك بداية مرحلة جديدة لكهرباء الإسماعيلية المصري يبدأ إجراءات تأسيس شركة للاستثمار الرياضي
أخر الأخبار
الشرق الأوسط: الأندية السعودية لم تطرح فكرة التعاقد مع صلاح 4 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء 29 دقيقة | الدوري المصري
راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب 38 دقيقة | الدوري المصري
فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة ساعة | الدوري المصري
كاسانو: على كاراجير أن يغسل فمه قبل الحديث عن صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – خبر في الجول.. الزمالك يتمم اتفاقه لضم المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518908/فحص-طبي-لـ-كريم-فؤاد-بعد-العودة-من-قطر