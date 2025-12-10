الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 17:06
كتب : FilGoal
كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الفريق.
واشتكى أفشة من آلام في عضلة السمانة، عقب مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد منتخب الأردن ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء.
وأوضح جاب الله في تصريحات نشرها موقع ناديه أن أفشة سيخضع لفحص طبي على هامش مران الفريق يوم الخميس، للاطمئنان على حالته.
وأضاف أن نتيجة الفحوصات ستحدد نوعية برنامج العلاج الطبيعي الذي سيخضع له والتأهيل المناسب.
وشارك أفشة كبديل في أول مباراتين بكأس العرب، ضد الكويت والإمارات.
قبل أن يشارك كأساسي ضد الأردن، ويخرج بين الشوطين.
ويواصل الأهلي تدريباته استعدادًا لخوض مباراة إنبي في كأس عاصمة مصر.
ويلتقى الأهلي بإنبي في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر يوم الجمعة.
