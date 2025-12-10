كاسانو: على كاراجير أن يغسل فمه قبل الحديث عن صلاح

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

أنطونيو كاسانو

هاجم أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وروما وإنتر وميلان السابق، جيمي كاراجير بسبب تصريحاته ضد محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أنطونيو كاسانو

النادي :

وكان كاراجير قد هاجم صلاح بسبب تصريحاته ضد أرني سلوت مدرب ليفربول.

وقال كاسانو عبر منصة Viva futboll: "كاراجير، قبل أن تتكلم على صلاح يجب أن تغسل فمك، كاراجير شخص غير كفء وفي كل مرة لا يقول إلا التفاهات، قضى مسيرته بالكامل مع ليفربول رغم أنه في الأصل مشجع لإيفرتون وقد بنى مسيرته بالكامل على استرضاء الجماهير وشعار النادي وغير ذلك".

أخبار متعلقة:
لويس دياز: صلاح أول من رحب بي في ليفربول.. وترك بصمة عميقة في نفسي أحمد المحمدي يهاجم كاراجر بسبب صلاح: أنت عار والكل انتقدك سوبوسلاي يتحدث عن أزمة صلاح بايرن ميونيخ يكشف حقيقة التفاوض مع محمد صلاح

وتابع "كاراجير أدلى بتصريحات غير لائقة ضد ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، وأذكره قبل كل شيء بـ 250 هدفا سجلهم هذا اللاعب وكانت أهدافا حاسمة منحت الفريق بطولات مثل الدوري ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية فما مشكلته مع المهاجمين؟".

وأكمل "ما شأن كاراجير بالأمر؟ هل من الضروري أن يظهر كالمهرج على التلفاز ليقول كلمتين فارغتين؟ الأفضل أن يصم وبما أنه لا يفهم شيئا فليبقى في منزله".

وأتم "عن أي صلاح تتحدث؟ صلاح الآن أهم منك وقيمته أعلى منك ولا أحد سيقف إلى جانبك فقط وقد توقع صلاح حدوث الأمر عندما قال إن كاراجير سيرد على تصريحاتي، صلاح ظاهرة داخل الملعب وخارجه".

أنطونيو كاسانو جيمي كاراجير محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
كوانساه يدافع عن محمد صلاح في أزمته مع سلوت أحمد المحمدي يهاجم كاراجر بسبب صلاح: أنت عار والكل انتقدك إنجلترا تلاقي أوروجواي واليابان استعدادا لكأس العالم بيل: لم أكن ألعب الجولف كثيرا.. والإعلام الإسباني خلق شخصية ليست أنا لويس دياز: صلاح أول من رحب بي في ليفربول.. وترك بصمة عميقة في نفسي تقارير: بعد ارتباط اسمه بأندية سعودية.. رافينيا "غير قابل للمساس" في برشلونة بايرن ميونيخ يكشف حقيقة التفاوض مع محمد صلاح منتخب أوروجواي يوجه رسالة دعم إلى أراوخو
أخر الأخبار
"المدرب الأكثر تتويجا في النادي مستمر".. أبيل فيريرا يمدد عقده مع بالميراس دقيقة | أمريكا
كوانساه يدافع عن محمد صلاح في أزمته مع سلوت 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر دربي الأمريكيتين - فلامنجو (0)-(0) كروز أزول.. بداية اللقاء 20 دقيقة | أمريكا
تشكيل دربي الأمريكيتين – جورجينو يقود فلامنجو.. وثلاثي في دفاع كروز أزول 53 دقيقة | أمريكا
الشرق الأوسط: الأندية السعودية لم تطرح فكرة التعاقد مع صلاح ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء ساعة | الدوري المصري
راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب ساعة | الدوري المصري
فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518906/كاسانو-على-كاراجير-أن-يغسل-فمه-قبل-الحديث-عن-صلاح