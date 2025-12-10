كاسانو: على كاراجير أن يغسل فمه قبل الحديث عن صلاح

هاجم أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وروما وإنتر وميلان السابق، جيمي كاراجير بسبب تصريحاته ضد محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول أنطونيو كاسانو النادي :

وكان كاراجير قد هاجم صلاح بسبب تصريحاته ضد أرني سلوت مدرب ليفربول.

وقال كاسانو عبر منصة Viva futboll: "كاراجير، قبل أن تتكلم على صلاح يجب أن تغسل فمك، كاراجير شخص غير كفء وفي كل مرة لا يقول إلا التفاهات، قضى مسيرته بالكامل مع ليفربول رغم أنه في الأصل مشجع لإيفرتون وقد بنى مسيرته بالكامل على استرضاء الجماهير وشعار النادي وغير ذلك".

وتابع "كاراجير أدلى بتصريحات غير لائقة ضد ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، وأذكره قبل كل شيء بـ 250 هدفا سجلهم هذا اللاعب وكانت أهدافا حاسمة منحت الفريق بطولات مثل الدوري ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية فما مشكلته مع المهاجمين؟".

وأكمل "ما شأن كاراجير بالأمر؟ هل من الضروري أن يظهر كالمهرج على التلفاز ليقول كلمتين فارغتين؟ الأفضل أن يصم وبما أنه لا يفهم شيئا فليبقى في منزله".

وأتم "عن أي صلاح تتحدث؟ صلاح الآن أهم منك وقيمته أعلى منك ولا أحد سيقف إلى جانبك فقط وقد توقع صلاح حدوث الأمر عندما قال إن كاراجير سيرد على تصريحاتي، صلاح ظاهرة داخل الملعب وخارجه".