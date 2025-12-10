كرة سلة – خبر في الجول.. الزمالك يتمم اتفاقه لضم المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 16:58
كتب : إبراهيم رمضان
أتم الزمالك اتفاقه مع المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي للانضمام لفريق كرة السلة للرجال في النادي الأبيض.
وعلم FilGoal.com أن الزمالك أتم اتفاقه مع اللاعب الذي سيخضع للكشف الطبي خلال ساعات.
بعدها سيتم قيده في قائمة الزمالك ليكمل الموسم مع الأبيض.
ويبلغ اللاعب من العمر 34 عاما، وبدأ مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة السلة في 2014 عندما اختاره فريق نيويورك نيكس بالبطاقة رقم 34 في الدرافت.
قبل أن يرحل عن الفريق ويبتعد عن دوري NBA ويخوض تجربة في اليابان ثم في السعودية وتايوان وجنوب إفريقيا وفنزويلا ولبنان.
وكانت آخر محطة له مع نادي العربي القطري. ويجيد اللعب في مركز 3.
