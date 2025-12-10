كرة سلة – خبر في الجول.. الزمالك يتمم اتفاقه لضم المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 16:58

كتب : إبراهيم رمضان

لاعب السلة الأمريكي كلينثوني إيرلي

أتم الزمالك اتفاقه مع المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي للانضمام لفريق كرة السلة للرجال في النادي الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أتم اتفاقه مع اللاعب الذي سيخضع للكشف الطبي خلال ساعات.

بعدها سيتم قيده في قائمة الزمالك ليكمل الموسم مع الأبيض.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات

ويبلغ اللاعب من العمر 34 عاما، وبدأ مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة السلة في 2014 عندما اختاره فريق نيويورك نيكس بالبطاقة رقم 34 في الدرافت.

قبل أن يرحل عن الفريق ويبتعد عن دوري NBA ويخوض تجربة في اليابان ثم في السعودية وتايوان وجنوب إفريقيا وفنزويلا ولبنان.

وكانت آخر محطة له مع نادي العربي القطري. ويجيد اللعب في مركز 3.

كرة سلة الزمالك
نرشح لكم
كما كشف في الجول – إقامة السوبر المصري لكرة السلة في الإسماعيلية كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة 3×3 – منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مدغشقر كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يحصل على المركز الثاني في بطولة إفريقيا الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تعلن الفائزين ببرنامج التسريع القاري في نسخته الثانية كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية ساعة | رياضة نسائية
فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه 2 ساعة | أمريكا
العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518904/كرة-سلة-خبر-في-الجول-الزمالك-يتمم-اتفاقه-لضم-المحترف-الأمريكي-كلينثوني-إيرلي