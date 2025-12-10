المصري يفتتح مجمع ملاعب السيد متولي

افتتح النادي المصري برئاسة كامل أبو علي مجمع ملاعب السيد متولي وذلك بعد تطويره.

ومن المنتظر أن يعود فريق المصري لخوض تدريباته على مجمع ملاعب السيد متولي، وذلك بعدما كان يخوض تدريباته الجماعية في ملاعب الأكاديمية البحرية في بورسعيد.

وعقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اجتماعًا مع كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي.

وخلال الاجتماع استعرض كامل أبو علي كافة المستجدات داخل النادي المصري خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى الفني أو على المستوى الإداري خاصة مع قرار المجلس الأخير بتأسيس شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي والتي ستتيح للنادي المصري أفاقًا أرحب يسهم في تنمية موارد النادي المصري المادية بما يتناسب مع متطلباته المادية المتزايدة.

هذا وقد أعرب اللواء محب حبشي عن استمرار دعم محافظة بورسعيد للنادي المصري خاصة خلال تلك الفترة التي ستشهد افتتاح مجمع ملاعب السيد متولي بعد تطويره وكذلك مع قرب الانتهاء من انشاء مشروع النادي المصري الجديد.