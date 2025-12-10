بيل: لم أكن ألعب الجولف كثيرا.. والإعلام الإسباني خلق شخصية ليست أنا

دافع جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق عن نفسه وأشار إلى أن الانتقادات التي طالته لم تكن صحيحة.

جاريث بيل النادي : معتزل

واعتزل بيل مع فريق لوس أنجلوس بعمر 33 عاما.

وقال بيل عبر مجلة GQ: "الكثير من اللاعبين يذهبون إلى ريال مدريد ليكونوا جالاكتيكوس، لكني ذهبت لألعب كرة القدم. لذا ما حققته كلاعب ويلزي على أرض الملعب كان مذهلاً، كنت أفوز دائمًا باللحظات الكبيرة. أما الأمور الأخرى، في الواقع لم أكن ألعب الجولف كثيرًا، ولكن لأن الناس يصدقون ما يقرؤونه، خلقوا شخصية ليست أنا. وربما كنت مذنبا بعدم الدفاع عن نفسي، وفي بعض النواحي كنت ساذجًا قليلاً، ربما هذه هي الكلمة الصحيحة بشأن الذهاب إلى مدريد وعدم معرفة خطورة أن تكون جالاكتيكو".

وتابع: "لا أعتقد أن الإعلام الإسباني يعرف من أنا، ربما يعود الأمر لي لأنني لم أسمح لهم بمعرفة ذلك. لكنني لم أسمح لأي أحد بالدخول، وهذا ما أردته وكنت أؤمن به. كرة القدم وحياتي هما شيئان منفصلان، ولن أغير ذلك أبدًا".

وشدد: "كنت أعرف أنني ألعب كواحد من الأفضل في العالم، لكنني لم أكن بحاجة ليُصدّق الآخرون عليّ. كنت أعرف ما أفعله، والجوائز الفردية لم تكن أبدًا من اهتماماتي، ولم أكبر وأنا أفكر في رغبتي بالفوز بالكرة الذهبية ولو لثانية واحدة".

وكشف: "لست على تواصل مع الكثيرين حقًا من زملائي في الملاعب، ربما قلة من شباب ويلز، لكنني كنت دائمًا على وفاق مع الجميع، ولم يكن لدي أي مشكلة مع أحد، ولم أدخل في جدالات كبيرة. أحيانًا قد يقول الإعلام أشياء عني وعن كريستيانو رونالدو، ولكن لم تكن بيننا مشكلة أبدًا، ولم نتشاجر، ولم يحدث أي شيء".

وأتم: "يسألوني كثيرًا إذا كنت أتمنى الانضمام لمانشستر يونايتد بدلًا من ريال مدريد، ولكن أنا سعيد بالقرار الذي اتخذته، لأنه لو لم أذهب ربما لم أكن لأحقق نفس القدر من النجاح".

ولعب بيل 258 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 106 أهداف وصناعة 68 أخرى، وتوج مع الفريق بـ16 لقبًا.