كأس العرب - لاعب الأردن: انتصرنا على مصر أداء ونتيجة.. وحلم كأس العالم أصبح حقيقة

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 15:22

أكرم توفيق - مصر ضد الأردن

شدد سعد الروسان لاعب منتخب الأردن على أحقية فريقه في تصدر المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وحقق منتخب الأردن العلامة الكاملة عقب الفوز العريض على منتخب مصر الثاني بنتيجة 3-0.

وقال سعد الروسان لاعب منتخب الأردن عبر قناة المحور: "كنا مصرين على تحقيق الفوز وإثبات أحقيتنا في صدارة المجموعة خاصة أن المنافس اسم كبير بحجم منتخب مصر".

وأضاف "نجحنا في تحقيق انتصار كبير والفوز كان أداء ونتيجة، وجميع اللاعبين ظهروا بمستوى رائع".

وأتم "نستعد لكأس العالم، والمشاركة في هذه البطولة كان حلما وأصبح حقيقة، وعلينا الاستعداد لهذا الحدث بأفضل صورة ممكنة".

ويلعب منتخب الأردن ضد العراق يوم الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العرب.

وإليكم مباريات ربع نهائي كأس العرب

الخميس 11 ديسمبر

المغرب × سوريا – 4:30 عصرا على استاد خليفة الدولي

فلسطين × السعودية – 7:30 مساءً على استاد لوسيل

الجمعة 12 ديسمبر

الأردن × العراق – 4:30 عصرا على استاد المدينة التعليمية

الجزائر × الإمارات – 7:30 مساءً على استاد البيت

