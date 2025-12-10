رغم احتمالات غيابه.. مبابي في قائمة ريال مدريد لمواجهة سيتي

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - مبابي - روبن دياز

تواجد كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في قائمة فريقه التي تواجه مانشستر سيتي مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

مبابي غاب عن تدريب الثلاثاء لأنه كان يعاني من انزعاجات بدنية.

كما أن اللاعب تعرض لإصابة في إصبع يده خلال مواجهة سلتا فيجو الماضية بالدوري ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

ويغيب إدواردو كامافينجا عن اللقاء بسبب الإصابة، بعدما غاب عن المران الأخير.

وانضم الدولي الفرنسي لقائمة غيابات ريال مدريد عن المباراة والتي تضم بالفعل ترينت ألكسندر أرنولد وداني كارباخال ودين هاوسن وإدير ميليتاو وفيرلان ميندي ودافيد ألابا.

وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالي:

Image

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

الدفاع: أنتونيو روديجر - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - فيكتور فالديبيناس - جوان مارتينيز

الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس - كيستيرو

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

