رئيس الاتحاد القطري يحسم موقف لوبيتيجي من كأس العالم

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

خولين لوبيتيجي - قطر

حسم جاسم أبو العينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم موقف الإسباني جوليان لوبيتيجي من قيادة "العنابي" في كأس العالم.

وتعرض لوبيتيجي لهجوم شديد بعد خروج منتخب قطر من دور المجموعات لكأس العرب.

وقال جاسم أبو العينين رئيس الاتحاد القطري في تصريحات للصحفيين:"الأداء في كأس العرب، لا يليق بمنتخب متأهل إلى كأس العالم ولا ببطل آسيا، لكن لوبيتيجي باق في منصبه وسيقود الفريق في كأس العالم، إلا إذا حدث شيء آخر خارج الإرادة".

وأضاف "لست راضيا عن النتائج ولا المدرب نفسه راض، والجمهور يمتلك حق العتب على ما حصل".

وخسر منتخب قطر أمام فلسطين وتونس، وحصد نقطة وحيدة بالتعادل أمام سوريا.

وتأهل منتخبي فلسطين وسوريا عن المجموعة الأولى وجمع كل منهما 5 نقاط.

في المقابل يستعد منتخب قطر لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وأوقعت القرعة منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات: كندا – مسار 1 في أوروبا (إيطاليا – ويلز – أيرلندا الشمالية – البوسنة والهرسك) – سويسرا.

وجاءت مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم كالتالي:

الجولة الأولى

كندا × مسار 1 في أوروبا.. 12 يونيو 2026.

قطر × سويسرا.. 13 يونيو 2026.

الجولة الثانية

سويسرا × مسار 1 في أوروبا.. 18 يونيو 2026.

كندا × قطر.. 18 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

سويسرا × كندا.. 24 يونيو 2026.

مسار 1 في أوروبا × قطر.. 24 يونيو 2026.

منتخب قطر كأس العرب كأس العالم
