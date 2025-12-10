تقارير: بعد ارتباط اسمه بأندية سعودية.. رافينيا "غير قابل للمساس" في برشلونة

تحوّل رافينيا من لاعب كان على رأس قائمة المرشحين للرحيل للمساعدة في تخفيف أزمات برشلونة المالية، إلى قائد داخل الفريق وأحد أهم العناصر التي يتمسّك بها النادي في المرحلة الحالية.

الجناح البرازيلي كان عنصرًا مؤثرًا في فترة تشافي هيرنانديز، لكنه لم يصل إلى مرحلة اللاعب "غير القابل للبيع" قبل وصول هانز فليك، الذي منح رافينيا الثقة الكاملة وفتح أمامه باب التألق من جديد.

ومع تطور مستواه الموسم الماضي، أصبح أحد الأعمدة الأساسية داخل غرفة الملابس وداخل الملعب.

وخلال الأيام الماضية ظهرت تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله إلى أحد أندية السعودية بعد كأس العالم، لكن صحيفة سبورت الإسبانية أكدت أن الواقع بعيد تمامًا عن تلك الشائعات، وأن اللاعب أصبح رسميًا جزءًا لا يُمس داخل مشروع النادي.

رافينيا بات يُنظر إليه داخل برشلونة كقطعة أساسية لا يمكن التخلي عنها، سواء فنيًا أو قياديًا، إذ يراه فليك أحد الركائز التي يُبنى عليها الفريق.

اللاعب بدوره يشعر بالاستقرار التام في النادي، وعائلته تأقلمت على الحياة في برشلونة، فيما يركز هو فقط على تحقيق حلم مزدوج: قيادة الفريق نحو لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والفوز بكأس العالم مع البرازيل العام المقبل.

ورغم أن الإصابات حرمته من الحصول على الدور الذي كان يسعى إليه منذ بداية الموسم، يصرّ رافينيا على الاستمرار مع الفريق بعد كأس العالم مهما كانت الظروف، ولا يفكر في الرحيل بأي شكل.

رافينيا سجل هذا الموسم 4 أهداف وصنع 3 في 9 مباريات فقط، بسبب غيابه الطويل للإصابة، لكنه بدأ استعادة إيقاعه تدريجيًا، ومن المتوقع أن يعود إلى الواجهة خلال الفترة المقبلة.