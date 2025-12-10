فليك: غضب لامين طبيعي بعد التبديل.. وجماهير كامب نو تدفع اللاعبين للأمام

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 14:15

كتب : FilGoal

هانز فليك

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن غضب لامين يامال بعد استبداله أمر طبيعي.

وفاز برشلونة على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فرانكفورت لم يفاجئني لأن دوري أبطال أوروبا مختلف، قلت للفريق من فضلكم انسوا ما حدث في المباراة الماضية لأنها ليست أمام فرانكفورت".

وواصل "فرانكفورت يملك الكثير من الديناميكية والكثير من السرعة وقد رأيتم ذلك أيضا في الهدف الأول الذي سجلوه، أنا فخور جدا وأعتقد أننا سيطرنا على المباراة لكن في الشوط الأول لم نكن نتموضع بشكل صحيح لذلك قمنا ببعض التعديلات".

وتابع "الشوط الثاني أعجبني كثيرا ما حدث، لأنني أوضحت للفريق موقفين محددين، كيف نريد أن نلعب وأين المساحات التي تحتاج لتغطيتها وقد طبقوها بدقة".

وعن غضب لامين قال: "في المرة القادمة سيجلس على مقاعد البدلاء هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، لا الأمر طبيعي لقد حصل على بطاقة صفراء وكان يتبقى 5 دقائق لذلك كان علينا إجراء التغيير وهذا هو السبب وأتفهم شعوره لأن الجميع يريد البقاء في الملعب، هو يظن أيضا أنه يستطيع العب لمدة 90 أو 100 دقيقة".

وأضاف "كامب نو رائع جدا نشكر الجماهير، شعور اللاعب عندما يسمع دعمهم رائع وأعتقد أنه يمنح الفريق 5% إضافية من الجهد، من الرائع أن نحظى بهذا الدعم هنا في هذا الملعب الرائع".

