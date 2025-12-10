كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: علينا أن نلعب بتواضع أمام منتخب سوريا القوي

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 13:58

كتب : FilGoal

طارق السكتيوي - منتخب المغرب

طلب طارق السكتيوي مدرب المغرب من لاعبيه اللعب بتواضع واحترام أمام المنتخب السوري في المواجهة المرتقبة بكأس العرب.

ويصطدم المنتخب المغربي بنظيره السوري في ربع نهائي كأس العرب يوم الخميس.

وقال السكتيوي في مؤتمر صحفي: "نعاني من غياب لاعبين بارزين في خط الهجوم بسبب الإصابات مثل أشرف بن شرقي ويوسف ميهري وأسامة المليوي، لكننا سنعمل بكل قوة لتشريف كرة القدم المغربية وإرضاء جماهيرنا".

وتابع "مغادرة وليد الكرتي لمعسكر منتخب المغرب للانضمام إلى بيراميدز؟ أُفضل عدم الخوض في الحديث عن هذه الأمور، أود تركيز الأسئلة على مواجهة المنتخب السوري".

وسينضم الكرتي لفريقه بيراميدز الذي يستعد لخوض نصف نهائي كأس إنتر كونتنينتال يوم السبت في قطر ضد الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي.

وأضاف السكتيوي "علينا أن نلعب بتواضع ونحترم كل المنافسين، وأن نعطي جماهيرنا حقها بتقديم أفضل ما لدينا وعدم الرضا بالخسارة".

وأكمل "واجهنا منافسين أقوياء في البطولة، وكل المباريات كانت صعبة، فليس هناك منتخب كبير وآخر صغير في كرة القدم، وهذا ما برز في كأس العرب الحالية".

وكشف "الاستعدادات لمواجهة سوريا جرت في أجواء إيجابية والجميع يتمتع بروح المسؤولية من أجل مواجهة المنتخب السوري والمهمة لن تكون سهلة ونطمح لكي نتجاوز هذا الدور والوصول لنصف النهائي".

وأوضح "سنلعب أمام منتخب محترم، لذلك يجب أن نكون عند حسن ظن جماهيرنا، وأن نكون في كامل الجاهزية، وأن نحترم منتخب سوريا القوي من أجل الفوز".

وأتم "ثقتي كاملة في اللاعبين، الذين يمتلكون قدرات وروح وطنية ما يكفي، لتقديم مباراة كبيرة تليق بكرة القدم المغربية والعبور للدور القادم".

وتأهل منتخب المغرب كمتصدر لمجموعته، بينما تأهل منتخب سوريا كوصيف لمجموعته.

