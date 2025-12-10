بايرن ميونيخ يكشف حقيقة التفاوض مع محمد صلاح

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح وألفونسو دافيز - ليفربول ضد بايرن

كشف ماكس إيبريل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ حقيقة التفاوض مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ويمر صلاح بأزمة مع ليفربول بعد تصريحاته النارية التي ادلى بها وتم استبعاده من مواجهة إنتر بدوري الأبطال.

وقال ماكس إيبريل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عبر منصة "دازن": "التفاوض لضم صلاح؟ لدينا موهبة استثنائية تتمثل في لينارت كارل، ومن غير المنطقي أن نمنح لاعبا أفضلية عليه في الوقت الحالي".

وأضاف إيبريل "تابعت تصريحات صلاح، لكنني لم أستوعبها، وبصراحة لا أهتم بما سيحدث لاحقا في هذا الأمر. قوام فريقنا متجانس للغاية، ونرى أنه متوازن دفاعا وهجوما".

ويمتد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل.

وغاب صلاح عن قائمة ليفربول أمام إنتر في أبطال أوروبا بعدما أدلى الدولي المصري بتصريحات نارية.

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

