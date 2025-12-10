منتخب أوروجواي يوجه رسالة دعم إلى أراوخو

يعيش برشلونة وضعًا حساسًا يتعلق بمدافعه رونالد أراوخو، الذي يُعد عادة من أكثر لاعبي الفريق قوة من الناحية الذهنية. لكن اللاعب يمر بفترة صعبة منذ الهزيمة القاسية 0-3 أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج، وهي المباراة التي ارتكب فيها خطأ أدى مباشرة إلى الهدف الأول.

ومع استمرار الضغط النفسي الذي تركته تلك الليلة، شعر أراوخو بأنه غير قادر على تقديم مستواه المعتاد، وطلب من النادي الحصول على إجازة للابتعاد قليلًا.

المدافع طلب فترة للابتعاد عن كرة القدم، وإعادة ترتيب أفكاره، والتعافي من مرحلة توصف داخل النادي بأنها "ضغط نفسي كبير".

برشلونة تفهّم تمامًا خطورة الموقف وقرّر وضع سلامة اللاعب النفسية فوق أي اعتبار تنافسي.

مرّ الآن أسبوعان وأربع مباريات منذ آخر ظهور لأراوخو بقميص البارسا.

ولقيت حالته تعاطفًا كبيرًا. سواء في برشلونة أو في منتخب أوروجواي، كانت الرسائل واضحة: دعم كامل قبل أي شيء آخر.

ونشر المنتخب الأوروجوياني رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل جاء فيها مرفقة بصورة اللاعب بقميص المنتخب مكتوب عليها "نحن معك يا أراوخو".

برشلونة من جانبه أكد أنه لن يتسرع في عودة أراوخو، ويريد أن يعود اللاعب فقط عندما يشعر بأنه مستعد نفسيًا، مقتنعًا بأن هذه الاستراحة ستساعده على استعادة الهدوء والقوة والثبات المعروف بها دائمًا.