منتخب أوروجواي يوجه رسالة دعم إلى أراوخو

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 13:33

كتب : ذكاء اصطناعي

رونالد أراوخو - برشلونة

يعيش برشلونة وضعًا حساسًا يتعلق بمدافعه رونالد أراوخو، الذي يُعد عادة من أكثر لاعبي الفريق قوة من الناحية الذهنية. لكن اللاعب يمر بفترة صعبة منذ الهزيمة القاسية 0-3 أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج، وهي المباراة التي ارتكب فيها خطأ أدى مباشرة إلى الهدف الأول.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

ومع استمرار الضغط النفسي الذي تركته تلك الليلة، شعر أراوخو بأنه غير قادر على تقديم مستواه المعتاد، وطلب من النادي الحصول على إجازة للابتعاد قليلًا.

المدافع طلب فترة للابتعاد عن كرة القدم، وإعادة ترتيب أفكاره، والتعافي من مرحلة توصف داخل النادي بأنها "ضغط نفسي كبير".

أخبار متعلقة:
تقرير: تومياسو يقترب من الانضمام لأياكس في صفقة انتقال حر ستوريدج: صلاح أبلغني برغبته البقاء في ليفربول.. وهذا فقط ما يريده ماريسكا: علينا أن نتحسن ونعود للفوز في أسرع وقت

برشلونة تفهّم تمامًا خطورة الموقف وقرّر وضع سلامة اللاعب النفسية فوق أي اعتبار تنافسي.

مرّ الآن أسبوعان وأربع مباريات منذ آخر ظهور لأراوخو بقميص البارسا.

ولقيت حالته تعاطفًا كبيرًا. سواء في برشلونة أو في منتخب أوروجواي، كانت الرسائل واضحة: دعم كامل قبل أي شيء آخر.

ونشر المنتخب الأوروجوياني رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل جاء فيها مرفقة بصورة اللاعب بقميص المنتخب مكتوب عليها "نحن معك يا أراوخو".

برشلونة من جانبه أكد أنه لن يتسرع في عودة أراوخو، ويريد أن يعود اللاعب فقط عندما يشعر بأنه مستعد نفسيًا، مقتنعًا بأن هذه الاستراحة ستساعده على استعادة الهدوء والقوة والثبات المعروف بها دائمًا.

أرواخو برشلونة
نرشح لكم
تقارير: بعد ارتباط اسمه بأندية سعودية.. رافينيا "غير قابل للمساس" في برشلونة أمرابط ينضم لمنتخب المغرب قبل الموعد المتوقع.. ورئيس بيتيس يدافع عنه ذا صن: مناقشة صفقة محتملة بين برشلونة وميلان تشمل ليفاندوفسكي ونكونكو تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا عودة المصابين تضع فليك في حيرة قبل مواجهة برشلونة ضد فرانكفورت أثلتيك: أربيلوا مرشح لتدريب ريال مدريد خلفا لـ ألونسو كوندي يكشف حقيقة خلافاته مع فليك بسبب تغيير مركزه بيلد: اهتمام تركي بضم تير شتيجن
أخر الأخبار
"المدرب الأكثر تتويجا في النادي مستمر".. أبيل فيريرا يمدد عقده مع بالميراس 45 ثاتيه | أمريكا
كوانساه يدافع عن محمد صلاح في أزمته مع سلوت 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر دربي الأمريكيتين - فلامنجو (0)-(0) كروز أزول.. بداية اللقاء 20 دقيقة | أمريكا
تشكيل دربي الأمريكيتين – جورجينو يقود فلامنجو.. وثلاثي في دفاع كروز أزول 53 دقيقة | أمريكا
الشرق الأوسط: الأندية السعودية لم تطرح فكرة التعاقد مع صلاح ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء ساعة | الدوري المصري
راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب ساعة | الدوري المصري
فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518887/منتخب-أوروجواي-يوجه-رسالة-دعم-إلى-أراوخو