كأس العرب - مؤتمر رينار: سنحاول حسم لقاء فلسطين قبل الوصول لركلات الترجيح

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

هيرفي رينار مدرب السعودية

أوضح هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية أن فريقه سيحاول حسم لقاء فلسطين في كأس العرب قبل الوصول لركلات الترجيح.

ويصطدم الأخضر السعودي بالمنتخب الفلسطيني في ربع نهائي كأس العرب يوم الخميس.

وقال رينار في مؤتمر صحفي: "لم نبدأ بالتشكيلة نفسها في المباريات الثلاث الأولى، فقد أردنا تطبيق سياسة التدوير ليكون جميع اللاعبين في أفضل جاهزية لخوض مباريات مرحلة خروج المغلوب".

وأضاف "كان من المهم الاهتمام بحالة اللاعبين، خصوصًا أولئك الذين خاضوا مباريات مكثفة في الدوري أو دوري أبطال آسيا. الآن الجميع جاهز لمواجهة فلسطين".

واستمر "لقد بدأت المنافسة الحقيقية في كأس العرب، والمواجهة أمام فلسطين لن تكون سهلة، وهدفنا الوصول لنصف النهائي".

وتابع "سنقدّم كل ما لدينا لإنهاء المواجهة خلال الـ90 دقيقة بطبيعة الحال، لكن إن وصلت المباراة لركلات الترجيح فعلينا أن نتأقلم مع الواقع. ما تتحدث عنه كان يمثل مشكلة بالنسبة لنا، لكننا تجاوزناها ونعمل بجد وحزم كبيرين لتحقيق هدفنا. التأقلم مع الظروف جزء من شخصيتنا كفريق".

وواصل المدرب الفرنسي "أهنئ المنتخب الفلسطيني على التأهل أولًا عبر الملحق، فقد أظهر اللاعبون إيمانًا قويًا ودعمًا كاملًا لمدربهم. الجانب المعنوي مهم للغاية".

وأكمل "نحن معتادون على خوض مثل هذه المواجهات في البطولات الكبرى. علينا الحفاظ على هذا المستوى من التحفيز، وأن نتذكّر دائمًا أننا نرتدي قميص المنتخب السعودي".

وشدد "ما زال أمامنا عدة أشهر للتحضير لكأس العالم، وهناك لاعبون غير متواجدين حاليًا بإمكانهم إثبات أنفسهم. الباب ما زال مفتوحًا للجميع".

وأتم "بعض اللاعبين يكونون رائعين مع أنديتهم، لكن الأمور تصبح أكثر صعوبة عند الانضمام للمنتخب. لذلك تُعد هذه البطولة ضرورية لتقييم الجميع".

وتأهل منتخب السعودية كوصيف لمجموعته، بينما تصدر منتخب فلسطين مجموعته.

هيرفي رينار السعودية فلسطين كأس العرب
