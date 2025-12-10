تقرير: تومياسو يقترب من الانضمام لأياكس في صفقة انتقال حر

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

تاكيهيرو تومياسو - أرسنال

اقترب تاكيهيرو تومياسو لاعب أرسنال السابق من الانضمام لفريق أياكس أمستردام الهولندي.

وفقا للصحفي الياباني شوهي بابا فإن تومياسو اقترب من الانضمام لأياكس حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية توقيع عقد طويل أدائه خلال الموسم.

وسيوقع صاحب الـ 27 عاما مع أياكس في صفقة انتقال حر.

ورحل تومياسو عن أرسنال بنهاية الموسم الماضي عقب نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان تومياسو قد انضم لأرسنال في 2021 قادما من بولونيا الإيطالي.

وشارك تومياسو في 84 مباراة بقميص أرسنال وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 6 أهداف، وتوج مع الفريق بلقب كأس الدرع الخيرية.

ومع منتخب اليابان شارك تومياسو في 42 مباراة وخلالها سجل هدفا وصنع هدفين.

ويحظى أياكس بموسم صعب حتى الآن إذ يحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق 14 نقطة عن الصدارى، كما يحتل المركز الأخير في دوري أبطال أوروبا بدون نقاط.

تاكيهيرو تومياسو أياكس
