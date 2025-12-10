كأس العرب - حمدان: أريد التضحية بكل شيء من أجل شعب فلسطين

شدد حامد حمدان لاهب منتخب فلسطين لاعب منتخب فلسطين على أن الاحتفال عقب مواجهة سوريا كان من أجل الشعب الفلسطيني كله.

حامد حمدان النادي : بتروجت فلسطين

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025.

وقال حمدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نبارك للشعب الفلسطيني على كل فوز ونهديه للشعب الفلسطيني بشكل عام ونتمنى أن نكون دائما سببا في فرحتهم".

وواصل "المنتخب السعودي قوي ودائما ما تكون استعداداتنا على نفس القدر لأننا نحترم الجميع وهدفنا تحقيق الفوز".

وتابع "لم نحتفل بالتأهل من أجلنا ولكن من أجل الشعب الفلسطيني لأنه يستحق كل فرحة، إذا كان بإمكاني التضحية بكل شيء من أجل إسعادهم كنت لأفعل ذلك".

وأتم "أعتقد أن ما وصل إليه منتخب فلسطين ليس مصادفة أو وليد اللحظة ولكن سبقه عمل كبير وكمنتخب ودولة بشكل عام تعبنا وشقينا وواجهنا لحظات مؤلمة لنصل إلى تلك اللحظة وهو وصول فلسطين لربع نهائي كأس العرب، ودائما الفلسطيني قاهر المستحيل وأنا فخور بالتواجد بين هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني ونعدكم دائما بتقديم شيء يفوق المستحيل والقادم أفضل".

وكان منتخب فلسطين قد تأهل لربع النهائي بعد تصدر مجموعته التي ضمت سوريا وتونس وقطر.