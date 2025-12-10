ستوريدج: صلاح أبلغني برغبته البقاء في ليفربول.. وهذا فقط ما يريده

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

ستوريدج - محمد صلاح

كشف دانييل ستوريدج نجم ليفربول السابق كواليس ما دار بينه وبين محمد صلاح نجم الريدز.

وغاب صلاح عن قائمة ليفربول أمام إنتر في أبطال أوروبا بعدما أدلى الدولي المصري بتصريحات نارية.

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

وقال ستوريدج نجم ليفربول السابق عبر موقع "ليفربول إيكو": "محمد صلاح قال لي إنه يحب النادي ولا يرغب في الرحيل عنه، هو يريد أن يبقى لاعبا في ليفربول، لكنه يريد أن يشارك في المباريات".

وأضاف "كلنا مررنا بلحظات صعود وهبوط، لكن بالنسبة لمحمد صلاح فهو يريد أن يساعد الفريق للعودة إلى القمة كما كان في السابق".

وشدد "عندما تشاهد ما يحدث للفريق، ترغب في أن تكون جزءا منه. اللاعب حين يكون مصابا أو خارج القائمة تكون المعاناة أكبر، لأنه لا يريد أن يكون بعيدا. هذا الأمر مؤلم له لأنه يعرف قيمته".

وأتم "أعتقد أنه ستكون هناك محادثة بينه وبين أرني سلوت. لا أستطيع التحدث نيابة عن صلاح أو توقع ما سيفعله، لكن من الواضح أن الأمر يحتاج إلى نقاش جديد بين محمد صلاح والمدير الفني".

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

