ماريسكا: علينا أن نتحسن ونعود للفوز في أسرع وقت

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن فريقه يجب أن يستعيد الانتصارات سريعا حتى لا يدخل في مرحلة نتائج سلبية طويلة.

وخسر تشيلسي أمام أتالانتا الإيطالي بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماريسكا عقب المباراة "في الشوط الأول كنا نسيطر على المباراة. بعد الهدف الذي استقبلناه فقدنا قليلًا من السيطرة على اللقاء".

وأضاف "نريد فقط أن نعود للفوز في أسرع وقت ممكن. حاولنا أن نكون أكثر شراسة، وعندما استقبلنا هدف التعادل تغيرت المباراة قليلًا".

وعن جواو بيدرو: "هو يقدم أداءً جيدًا، أحيانًا يلعب كمهاجم صريح وأحيانًا خلف المهاجم".

وعن تراجع مستوى تشيلسي: "أنا دائمًا أشعر بالقلق. الحصول على نقطتين فقط في أربع مباريات ليس ما نتوقعه وعلينا أن نتحسن".

وأوضح "نلعب كل يومين، كل يومين، كل يومين. وفي لحظة ما بدا أننا نعاني قليلًا. الآن الأمر يتعلق بمحاولة الفوز في المباراة القادمة".

وقلب أتالانتا الإيطالي الطاولة أمام تشيلسي الإنجليزي وفاز عليه بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وحقق أتالانتا الفوز الثالث على التوالي له في دوري الأبطال، ليصل إلى النقطة 13 في المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 10 في المركز الـ11.