جواو بيدرو: نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من أتالانتا

عبر جواو بيدرو مهاجم تشيلسي عن شعوره بخيبة الأمل بعد خسارة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا.

جواو بيدرو النادي : تشيلسي تشيلسي

وقلب أتالانتا الإيطالي الطاولة أمام تشيلسي الإنجليزي وفاز عليه بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث جواو بيدرو، صاحب هدف تشيلسي، إلى قناة TNT Sports بعد الهزيمة 2-1 أمام أتالانتا وقال: "نشعر بخيبة أمل لأننا جئنا هنا من أجل الفوز. بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا أولًا، لكننا منحنا الخصم بعض الفرص. هم فريق صعب".

وأضاف "علينا العودة إلى إنجلترا للتعلم والاستعداد للمباراة المقبلة. سيطرنا على المباراة في الشوط الأول وبدأنا بشكل جيد وكانت لدينا الكثير من الفرص لتسجيل المزيد".

وواصل "خلال 10 دقائق فقط في الشوط الثاني – عندما سجلوا – اكتسبوا زخمًا كبيرًا، وجماهيرهم ساعدتهم أيضًا. في دوري الأبطال، إذا استقبلت هدفًا ثم آخر سريعًا، يصبح من الصعب العودة".

وأتم تصريحاته "يجب أن نتعلم. نشعر بخيبة أمل، لكن علينا التركيز على المباراة القادمة".

وحقق أتالانتا الفوز الثالث على التوالي له في دوري الأبطال، ليصل إلى النقطة 13 في المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 10 في المركز الـ11.