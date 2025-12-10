كأس العرب - مدرب فلسطين: نلعب للتعبير عن قضيتنا.. ونشعر كأننا نمثل كل العرب

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

إيهاب أبو جزر - فلسطين

شدد إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين أن احتفال لاعبيه عقب مباراة سوريا كان طبيعيا ويحدث بعد كل مباراة.

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025.

وقال أبو جزر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أريد أن أبارك للشعب الفلسطيني على تأهلنا التاريخي لربع النهائي".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - شكوك حول مشاركة لاعب السعودية أمام فلسطين كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب تشكيل كأس العرب - الدباغ وحمدان أساسيان مع فلسطين.. وخريبين يقود هجوم سوريا

وواصل "سعداء بما أنجز وهذا الإنجاز ثمرة تعب وجهد على مدار العام، نملك لاعبين جيدين واستطعنا التأهل بجدارة".

وأكمل "لعبنا في مجموعة صعبة تضم منتخبين موندياليين ومنتخب سوريا أيضا كان قويا وتأهلنا سويا".

واستمر "سنلعب ضد السعودية وهو منتخب قوي ومونديالي ويملك لاعبي جيدين وجهاز فني على أعلى مستوى ولكننا مركزين ونتمنى تجاوز تلك المباراة".

وتابع "المنتخب السعودي قوي وتدوير اللاعبين من حق الجهاز الفني وبالنسبة لنا جميع لاعبيهم مميزين ولم يصلوا لتلك المرحلة من فراغ ونتعامل مع المباراة كمباراة تأهل ونركز فيها".

وشدد "احتفال اللاعبين الذي حدث ضد سوريا كان يحدث بعد كل مباراة ولكن في اليوم التالي نركز على المباراة المقبلة وكل لاعب يعرف هدفه ولماذا يتواجد في قطر حاليا".

وكشف "كأس العرب بالنسبة لنا هو نافذة للتعبير عن قضيتنا وآلامنا وكل شيء يحدث في فلسطين وبالنسبة لنا كل مباراة هي فرصة ونتمنى الاستمرار ليستمر تواجد اسم فلسطين في البطولة".

وأردف "كل المباريات بالنسبة لنا مهمة، لعبنا مباريات مثل مواجهة قطر صاحب الأرض وبطل آسيا وأيضا تونس المتأهلة لكأس العالم ومن أقوى المنتخبات العالمية وسيناريو المباراتين أن تتقدم على قطر في الثواني والريمونتادا ضد تونس كان يجب أن تشعر بسعادة كبيرة".

وأكمل "كل مباراة خضناها كانت لها قصة وهدف ونلعب بشرف وانتماء".

وأضاف "لا نرى إلا الأشياء الإيجابية، ولا أقول ذلك أمام الإعلام فقط ولكننا نشعر وكأننا نمثل كل الدول العربية، بعد تعادلنا مع تونس بالدقائق الأخيرة هتف الملعب بالكامل لفلسطين وكذلك ضد قطر ولن ندخل في جدل ضد جماهير الفرق العربية لأنهم بثمابة أهلنا وعائلتنا".

وأتم "كجهاز فني استلمنا قيادة المنتخب في شهر مارس الماضي والدوري متوقف منذ 3 سنوات وأعمار اللاعبين كانت مرتفعة ولذلك اتخذنا قرار بضرورة تقليل الأعمار واليوم معظم اللاعبين صغار السن وخلال تلك الفترة أدخلنا 18 لاعب للقائمة منهم المصاب ومنهم من يتواجد مع فريقه حاليا ومع عدم وجود دوري اتخذنا قرارا بتنزيل معدل الأعمار وتوسيع القائمة".

فلسطين إيهاب أبو جزر
نرشح لكم
كأس العرب - لاعب الأردن: انتصرنا على مصر أداء ونتيجة.. وحلم كأس العالم أصبح حقيقة رئيس الاتحاد القطري يحسم موقف لوبيتيجي من كأس العالم كأس العرب - طاقم تحكيم مصري يقود لقاء السعودية وفلسطين كأس العرب - مؤتمر مدرب سوريا: المغرب لا يفرق كثيرا عن تونس كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: علينا أن نلعب بتواضع أمام منتخب سوريا القوي كأس العرب - مؤتمر رينار: سنحاول حسم لقاء فلسطين قبل الوصول لركلات الترجيح كأس العرب - رينارد يفاضل بين ثنائي تحسبا لغياب لاعب النصر أمام فلسطين كأس العرب - حمدان: أريد التضحية بكل شيء من أجل شعب فلسطين
أخر الأخبار
إنجلترا تلاقي أوروجواي واليابان استعدادا لكأس العالم 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. تقرير يكشف تفاصيل خلاف الرجاء وبلعمري على التجديد 39 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يفتتح مجمع ملاعب السيد متولي 42 دقيقة | الدوري المصري
بيل: لم أكن ألعب الجولف كثيرا.. والإعلام الإسباني خلق شخصية ليست أنا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - لاعب الأردن: انتصرنا على مصر أداء ونتيجة.. وحلم كأس العالم أصبح حقيقة ساعة | كأس العرب
رغم احتمالات غيابه.. مبابي في قائمة ريال مدريد لمواجهة سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
لويس دياز: صلاح أول من رحب بي في ليفربول.. وترك بصمة عميقة في نفسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد القطري يحسم موقف لوبيتيجي من كأس العالم ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518877/كأس-العرب-مدرب-فلسطين-نلعب-للتعبير-عن-قضيتنا-ونشعر-كأننا-نمثل-كل-العرب