كأس العرب - مدرب فلسطين: نلعب للتعبير عن قضيتنا.. ونشعر كأننا نمثل كل العرب

شدد إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين أن احتفال لاعبيه عقب مباراة سوريا كان طبيعيا ويحدث بعد كل مباراة.

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025.

وقال أبو جزر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أريد أن أبارك للشعب الفلسطيني على تأهلنا التاريخي لربع النهائي".

وواصل "سعداء بما أنجز وهذا الإنجاز ثمرة تعب وجهد على مدار العام، نملك لاعبين جيدين واستطعنا التأهل بجدارة".

وأكمل "لعبنا في مجموعة صعبة تضم منتخبين موندياليين ومنتخب سوريا أيضا كان قويا وتأهلنا سويا".

واستمر "سنلعب ضد السعودية وهو منتخب قوي ومونديالي ويملك لاعبي جيدين وجهاز فني على أعلى مستوى ولكننا مركزين ونتمنى تجاوز تلك المباراة".

وتابع "المنتخب السعودي قوي وتدوير اللاعبين من حق الجهاز الفني وبالنسبة لنا جميع لاعبيهم مميزين ولم يصلوا لتلك المرحلة من فراغ ونتعامل مع المباراة كمباراة تأهل ونركز فيها".

وشدد "احتفال اللاعبين الذي حدث ضد سوريا كان يحدث بعد كل مباراة ولكن في اليوم التالي نركز على المباراة المقبلة وكل لاعب يعرف هدفه ولماذا يتواجد في قطر حاليا".

وكشف "كأس العرب بالنسبة لنا هو نافذة للتعبير عن قضيتنا وآلامنا وكل شيء يحدث في فلسطين وبالنسبة لنا كل مباراة هي فرصة ونتمنى الاستمرار ليستمر تواجد اسم فلسطين في البطولة".

وأردف "كل المباريات بالنسبة لنا مهمة، لعبنا مباريات مثل مواجهة قطر صاحب الأرض وبطل آسيا وأيضا تونس المتأهلة لكأس العالم ومن أقوى المنتخبات العالمية وسيناريو المباراتين أن تتقدم على قطر في الثواني والريمونتادا ضد تونس كان يجب أن تشعر بسعادة كبيرة".

وأكمل "كل مباراة خضناها كانت لها قصة وهدف ونلعب بشرف وانتماء".

وأضاف "لا نرى إلا الأشياء الإيجابية، ولا أقول ذلك أمام الإعلام فقط ولكننا نشعر وكأننا نمثل كل الدول العربية، بعد تعادلنا مع تونس بالدقائق الأخيرة هتف الملعب بالكامل لفلسطين وكذلك ضد قطر ولن ندخل في جدل ضد جماهير الفرق العربية لأنهم بثمابة أهلنا وعائلتنا".

وأتم "كجهاز فني استلمنا قيادة المنتخب في شهر مارس الماضي والدوري متوقف منذ 3 سنوات وأعمار اللاعبين كانت مرتفعة ولذلك اتخذنا قرار بضرورة تقليل الأعمار واليوم معظم اللاعبين صغار السن وخلال تلك الفترة أدخلنا 18 لاعب للقائمة منهم المصاب ومنهم من يتواجد مع فريقه حاليا ومع عدم وجود دوري اتخذنا قرارا بتنزيل معدل الأعمار وتوسيع القائمة".