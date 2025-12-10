إنتركونتيننتال – الكرتي ضمن قائمة بيراميدز لقبل النهائي

ضم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، وليد الكرتي لاعب وسط منتخب المغرب المشارك في البطولة العربية لقائمة الفريق لمباراة كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد فلامنجو البرازيلي، وتقام المباراة يوم 13 ديسمبر الجاري في قطر.

وشهدت القائمة انضمام وليد الكرتي المتواجد حاليا مع المغرب في قطر للمشاركة في كأس العرب.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا "بوبو" - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف "أوباما" - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وفاز بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأهلي جدة السعودي.