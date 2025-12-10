كأس العرب - شكوك حول مشاركة لاعب السعودية أمام فلسطين

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 11:22

كتب : FilGoal

أيمن يحيى

تحوم الشكوك حول قدرة أيمن يحيى جناح منتخب السعودية على المشاركة أمام فلسطين يوم الخميس.

ويصطدم الأخضر السعودي بالمنتخب الفلسطيني في ربع نهائي كأس العرب.

وغاب أيمن يحيى عن حصة تدريبية خاضها الفريق مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فلسطين.

غياب يحيى الذي لعب كمدافع في هذه البطولة عن الحصة التدريبية كان بسبب شعوره بآلام في الركبة.

وأدى الأخضر التدريبات بعد خسارته الاثنين أمام المغرب بهدف دون رد في الجولة الثالثة الأخيرة من أولى مجموعات البطولة.

واكتفت الأسماء التي شاركت من البداية أمام المغرب بإجراء تدريب استشفائي داخل الصالة الرياضية.

أمّا الآخرون فانخرطوا في تدريب كامل طبقوا خلاله تمارين المربّعات المصغّرة وأخرى على الكرات الثابتة.

ويختتم المنتخب السعودي تحضيراته بحصة تدريبية أخرى مساء الأربعاء.

أيمن يحيى السعودية فلسطين كأس العرب
