وزير الرياضة: ننتظر مبررات اتحاد الكرة بشأن كأس العرب.. وهذه رسالتي لصلاح

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 11:16

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - محمد صلاح - منتخب مصر

أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استيائه بسبب المستوى الذي ظهر به منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وودع منتخب مصر الثاني كأس العرب من دور المجموعات بعد الخسارة القاسية من الأردن 3-0.

وقال وزير الرياضة عبر قناة صدى البلد: "نشعر بالحزن الشديد بعد الخروج من كأس العرب، حتى لو كان الهدف من المشاركة في البطولة هو دعم الأشقاء، ولكن لا بد أن يكون هناك حد أدنى ولا بد من الحفاظ على صورة المنتخب المصري".

وأضاف "اتحاد الكرة مطالب أن يخرج بمبرر لما حدث وننتظر تقاريره الفنية، أما فيما يتعلق بتصريحات الجهاز الفني فالوقت ليس مناسبا للمبررات، خاصة أن هذه الأحاديث تكررت 3 مرات في وقت سابق، وتواصلنا معهم لمعرفة ما ينقصهم، وعقدنا جلسة لإظهار وتقديم الدعم الكامل".

وتابع "البطولة العربية ليست ضمن الأجندة الدولية، لكن اتحاد الكرة اتخذ قرارا بالمشاركة وانتهى الأمر. علينا التخطيط لبناء فريق تالي للمنتخب الأول باستعداد أفضل لمثل هذه المشاركات".

وشدد "الآن تركيزنا الكامل مع المنتخب الأول وجهازه الفني في المهمة الصعبة بكأس أمم إفريقيا. نستهدف الوصول إلى المباراة النهائية وكذلك الظهور بشكل مشرف في كأس العالم، خاصة أن القرعة أوقعتنا في مجموعة ليست صعبة"

وكشف وزير الرياضة "محمد صلاح يمر بحالة نفسية غير جيدة بعد سنوات رائعة، ليس من المفترض أن تكون هذه علاقته بناديه. احترافية دخول الأندية الكبيرة ونهاية العلاقة بها لها طريقة، ونحن ندعمه كقائد لمنتخب مصر".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد أتواصل مع صلاح وأدعمه، لقد تحدثت مع عائلته وفهمت الموقف الحالي، ورسالتي له أننا ندعمه بعدما فتح باب الطموح لكل طفل مصري ولكل من يمارس الرياضة".

وانتصر ليفربول في غياب صلاح على إنتر بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

كأس العرب محمد صلاح منتخب مصر
