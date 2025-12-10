شيكا: التعادل مع الزمالك بداية مرحلة جديدة لكهرباء الإسماعيلية

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

محمد السيد شيكا - كهرباء الإسماعيلية

يرى محمد السيد "شيكا" مهاجم كهرباء الإسماعيلية أن تعادل فريقه مع الزمالك هو بداية مرحلة جديدة.

محمد السيد شيكا

النادي : كهرباء الإسماعيلية

الزمالك

وقال شيكا عبر قناة صدى البلد: "التعادل مع الزمالك بداية مرحلة جديدة لتحسين النتائج".

وأضاف "الاستعداد لمواجهة الزمالك لم يختلف عن أي مباراة أخرى واستطعنا العودة في النتيجة بعد التأخر".

أخبار متعلقة:
كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود عبد الرؤوف: الزمالك يلعب في ظروف صعبة.. ولم يصدر من بيزيرا أي خطأ كأس العاصمة - هاتريك شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك

وواصل "الفريق تجمع مبكرا وبه العديد من اللاعبين المميزين ونتمنى أن يحالفنا التوفيق مع رضا شحاتة".

وأتم تصريحاته "نسعى لتحسين موقفنا في جدول الدوري وأن نتواجد في المنطقة الآمنة".

وقاد محمد السيد "شيكا" لاعب كهرباء الإسماعيلية فريقه لعودة مثيرة وتعادل أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

وتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

وتضم المجموعة الثالثة كل من الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والمصري والاتحاد السكندري وحرس الحدود وزد وسموحة.

محمد السيد شيكا الزمالك كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
وزير الرياضة: سيكون هناك حل جذري لأزمة أرض الزمالك المصري يبدأ إجراءات تأسيس شركة للاستثمار الرياضي كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود عبد الرؤوف: الزمالك يلعب في ظروف صعبة.. ولم يصدر من بيزيرا أي خطأ كأس العاصمة - هاتريك شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك يزن النعيمات يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضمه انتهت عاصمة مصر – كهرباء الإسماعيلية (3)-(3) الزمالك.. نهاية المباراة عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعية الزمالك العمومية
أخر الأخبار
كأس العرب - حمدان: أريد التضحية بكل شيء من أجل شعب فلسطين 9 دقيقة | كأس العرب
ستوريدج: صلاح أبلغني برغبته البقاء في ليفربول.. وهذا فقط ما يريده 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: علينا أن نتحسن ونعود للفوز في أسرع وقت 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمرابط ينضم لمنتخب المغرب قبل الموعد المتوقع.. ورئيس بيتيس يدافع عنه 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
جواو بيدرو: نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من أتالانتا 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وزير الرياضة: سيكون هناك حل جذري لأزمة أرض الزمالك 53 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب - مدرب فلسطين: نلعب للتعبير عن قضيتنا.. ونشعر كأننا نمثل كل العرب 58 دقيقة | كأس العرب
جيرارد: صلاح هو من سيساعد ليفربول على الخروج من هذا الوضع 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518871/شيكا-التعادل-مع-الزمالك-بداية-مرحلة-جديدة-لكهرباء-الإسماعيلية