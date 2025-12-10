شيكا: التعادل مع الزمالك بداية مرحلة جديدة لكهرباء الإسماعيلية

يرى محمد السيد "شيكا" مهاجم كهرباء الإسماعيلية أن تعادل فريقه مع الزمالك هو بداية مرحلة جديدة.

محمد السيد شيكا النادي : كهرباء الإسماعيلية الزمالك

وقال شيكا عبر قناة صدى البلد: "التعادل مع الزمالك بداية مرحلة جديدة لتحسين النتائج".

وأضاف "الاستعداد لمواجهة الزمالك لم يختلف عن أي مباراة أخرى واستطعنا العودة في النتيجة بعد التأخر".

وواصل "الفريق تجمع مبكرا وبه العديد من اللاعبين المميزين ونتمنى أن يحالفنا التوفيق مع رضا شحاتة".

وأتم تصريحاته "نسعى لتحسين موقفنا في جدول الدوري وأن نتواجد في المنطقة الآمنة".

وقاد محمد السيد "شيكا" لاعب كهرباء الإسماعيلية فريقه لعودة مثيرة وتعادل أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

وتضم المجموعة الثالثة كل من الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والمصري والاتحاد السكندري وحرس الحدود وزد وسموحة.