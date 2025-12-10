المصري يبدأ إجراءات تأسيس شركة للاستثمار الرياضي

قرر النادي المصري البورسعيدي البدء في إجراءت تأسيس شركة للاستثمار الرياضي.

ويرأس كامل أبو علي مجلس إدارة النادي المصري الحالي.

وأعلن المصري عبر حساتبه على فيسبوك عن قرار مجلس إدارة النادي بالبدء الفوري في تأسيس الشركة.

وستحمل الشركة اسم شركة المصري للاستثمار الرياضي.

وجاء قرار مجلس إدارة النادي المصري في الاجتماع الذي عُقد مساء يوم الثلاثاء.

وأوضح المصري أن الشركة ستتيح للنادي أفاقا أوسع في العديد من المجالات الاستثمارية ومجال الخدمات الرياضية.

ويقدم فريق المصري مستوى جيد خلال الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الثالث في جدول الدوري بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر.

كما يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة في الكونتفدرالية برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن الزمالك أقرب منافسيه.