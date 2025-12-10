مواعيد مباريات الأربعاء 10 ديسمبر - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. وكأس إنتركونتينينتال
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 10:17
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
كاراباج × أياكس.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 7.
فياريال × كوبنهاجن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 6.
ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
يوفنتوس × بافوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
بوروسيا دورتموند × بودو جليمت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
كلوب بروج × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
بنفيكا × نابولي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
باير ليفركوزن × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
كأس عاصمة مصر
طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
الإسماعيلي × الجونة.. 8:00 مساء - أون سبورت.
زد × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
كأس إنتركونتينينتال
كروز أزول × فلامنجو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
