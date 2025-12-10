مواعيد مباريات الأربعاء 10 ديسمبر - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. وكأس إنتركونتينينتال

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 10:17

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

تستكمل اليوم مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

كاراباج × أياكس.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 7.

فياريال × كوبنهاجن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

يوفنتوس × بافوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

بوروسيا دورتموند × بودو جليمت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

كلوب بروج × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

بنفيكا × نابولي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باير ليفركوزن × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

الإسماعيلي × الجونة.. 8:00 مساء - أون سبورت.

زد × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

كأس إنتركونتينينتال

كروز أزول × فلامنجو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

