سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح

ينتظر أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول المؤتمر الصحفي الخاص به يوم الجمعة إذ "ستكون جميع الأسئلة عن محمد صلاح".

وانتصر ليفربول في غياب صلاح على إنتر بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الفني لـ ليفربول عبر أمازون برايم: "يجب أن نركز على ما أنجزناه هنا. أتفهم تماما أنه في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة ستكون جميع الأسئلة عن محمد صلاح".

وأَضاف "الجميع يرتكب أخطاء في الحياة، لكن هل يعرف اللاعب أنه ارتكب خطأ؟ هل يجب أن تأتي المبادرة منه أم مني؟ هذا سؤال آخر. كوناتي مر بلحظات صعبة مؤخرا لكنه قدم مباراة رائع".

وأردف "استقبلنا 7 أهداف ضد إيندهوفن وفورست، وحان الوقت لاستقبال أهدافا أقل بعدها، وهذا ما حدث ضد وست هام ثم جاءت أول فرصة لسندرلاند في الدقيقة 86 هدفهم الأول لم يكن حتى فرصة حقيقية، ثم جاءت مباراة ليدز".

وسجل دومينيك سوبوسلاي هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وقام باستوني مدافع إنتر بشد ألكسيس ماك أليستر من قميصه، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع باريس سان جيرمان، وإنتر، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد.

ولكن بقي إنتر في المركز الخامس، وارتقى ليفربول للمركز الثامن بفارق الأهداف.

ولم يخض ريال مدريد، وباريس سان جيرمان مواجهتهما في الجولة السادسة، والتي تستكمل الأربعاء.