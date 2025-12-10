فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر

تحدث فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن أزمة محمد صلاح مع أرني سلوت المدير الفني بعد غيابه عن لقاء إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وغاب صلاح عن لقاء إنتر في سان سيرو بعدما خرج من قائمة الريدز في مباراة انتهت بالفوز 1-0.

وقال فان دايك عبر أمازون برايم: "موقف محمد صلاح؟ الوضع صعب، لكنه ظرف جماعي نمرّ به جميعا. بين محمد والنادي الأمور تسير بشكل جيد، وهو ليس متواجدا اليوم، هذه هي الحقيقة. لا أعتقد أن شيئا تغيّر في تركيزنا أو عزيمتنا".

وأكمل "هل يجب على صلاح الاعتذار؟ لستُ الشخص الذي يحدد إن كان على أحد تقديم اعتذار أم لا. محمد عبّر عن مشاعره خلال اليومين الماضيين، وهذا أمر يعود للنادي التعامل معه. تركيزنا كان حاضرا، ولم يتغيّر شيء. كما أنه تدرب بشكل جيد".

وأردف "والحقيقة أيضا أن محمد سيشارك في أمم إفريقيا قريبا. أعرفه منذ وقت طويل، نحن أصدقاء مقرّبون ومررنا بفترات من النجاح والإخفاق. نتحدث معا، وهذه الأمور ستبقى داخل البيت كما ينبغي. علينا أن نكون مستعدين ونتعامل مع الضجيج الخارجي".

وأتم "الأهم هو أن نتحدث مع بعضنا البعض. علينا أن نتعافى ونركز على لقاء برايتون فورا. يجب أن نحتفل باللحظات الجميلة ونستمتع بها، وإلا فما فائدة الفوز، سنحاول ألا نبالغ في التفاؤل".

وسجل دومينيك سوبوسلاي هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وقام باستوني مدافع إنتر بشد ألكسيس ماك أليستر من قميصه، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع باريس سان جيرمان، وإنتر، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد.

ولكن بقي إنتر في المركز الخامس، وارتقى ليفربول للمركز الثامن بفارق الأهداف.

ولم يخض ريال مدريد، وباريس سان جيرمان مواجهتهما في الجولة السادسة، والتي تستكمل الأربعاء.