روبرتسون: أعشق اللعب مع صلاح.. ومصيره مع ليفربول ليس بيدي

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 00:45

كتب : FilGoal

أندي روبرتسون - محمد صلاح - ريان جرافنبيرخ - ليفربول

عبر أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول، عن عشقه لمحمد صلاح زميله في الفريق، متمنيا أن يستمر في اللعب معه.

وقال روبرتسون في تصريحات عقب مواجهة ليفربول أمام إنتر: "من الواضح أن الوضع صعب مع صلاح".

وغاب محمد صلاح عن مواجهة إنتر بعد تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام ليدز في الدوري الإنجليزي، والتي انتقد خلالها الإدارة والمدير الفني أرني سلوت بعد جلوسه بديلا للمباراة الثالثة على التوالي.

وأوضح روبرتسون "بالنسبة لي، هو من أعظم اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق، لقد كان رائعًا، تعاقدتُ معه في نفس فترة الانتقالات، ومررنا بالكثير من النجاحات والإخفاقات، مهما حدث فهو أمر داخلي".

وأكمل "نحن جميعًا معًا، هذا هو الأهم، وقد رأيتم ذلك اليوم. بقاء صلاح أمرٌ متروكٌ للآخرين، ليس بيدي، أعشق اللعب مع محمد صلاح، وآمل أن أستمر في اللعب معه."

وفاز ليفربول على حساب مضيفه إنتر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل دومينيك سوبوسلاي هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وقام باستوني مدافع إنتر بشد ألكسيس ماك أليستر من قميصه، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع باريس سان جيرمان، وإنتر، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد.

ولكن بقي إنتر في المركز الخامس، وارتقى ليفربول للمركز الثامن بفارق الأهداف.

ولم يخض ريال مدريد، وباريس سان جيرمان مواجهتهما في الجولة السادسة، والتي تستكمل الأربعاء.

