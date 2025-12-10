كوندي: تدربنا على لعبة هدف التعادل ضد فرانكفورت

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

أوضح جول كوندي لاعب برشلونة أن فريقه تدرب على كيفية التسجيل من كرات عرضية قبل لقاء فرانكفورت.

وانتصر برشلونة بثنائية سجلها كوندي بعدما تأخر ضد فرانكفورت بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال كوندي عبر قناة موفيستار الإسبانية "أنا سعيد بالفوز والأهداف لأنها تأتي أحيانا وبالطبع هذا يجعلني سعيدا. هذا مهم في الصراع الذي نخوضه من أجل التواجد ضمن أفضل 8 فرق في دوري الأبطال".

وأضاف "سجلوا هدفا من الفرصة الوحيدة التي أتيحت لهم وأعتقد أننا افتقدنا الجرأة أكثر. زدنا الإيقاع في بداية الشوط الثاني. بعد ذلك كان بإمكاننا تسجيل المزيد لكن عانينا".

وأكمل "أحيانا تسير الأمور بشكل أفضل. نعم، تدربنا على لعبة هدف التعادل 1-1. عندما يدافع الخصم أمامك بخمسة، يجب أن تخترق المساحة وتدخل، راشفورد يعرف كيف يرسل تلك الكرات العرضية وبحثت عنها".

وأتم "أما الهدف الثاني 2-1؟ حاولت أن أضع الكرة في تلك المنطقة باستخدام رأسية مقوسة... لهذا أنا مندهش. أحيانا تحتاج إلى الحظ".

وسجل أنسجار كناوف هدف تقدم فرانكفورت، فيما قاد جول كوندي برشلونة للفوز بهدفين من رأسيتين.

ويعد ذلك أول لقاء يقام على كامب نو في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عامين نظرا للأعمال الإنشائية.

الفوز رفع رصيد برشلونة لـ 10 نقاط في المركز الـ 14 مرتقيا 6 مراكز بعد التعادل مع كلوب بروج 3-3 والخسارة من تشيلسي 3-0.

وظل فرانكفورت دون فوز في آخر 5 مباريات بدوري الأبطال وظل في المركز الـ 30 برصيد 4 نقاط.

وسيلتقي برشلونة في الجولة 7 وقبل الأخيرة مع سلافيا براج في التشيك، فيما يحل فرانفكورت ضيفا على كاراباج الأذربيجاني.

