خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

سوبوسلاي

منح أليساندرو باستوني مدافع إنتر، منافسه ليفربول نقاط المباراة الثلاث والخروج من الفترة الصعبة التي يمر بها الريدز، بعد خطأ قاتل تسبب في ضربة جزاء بالدقائق الأخيرة.

وفاز ليفربول على حساب مضيفه إنتر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - إيكيتيكي وإيزاك أساسيان أمام إنتر سعد سمير يوجّه رسالة دعم إلى محمد صلاح في أزمته مع ليفربول "ميناليتي" كييزا المرجع؟ ماذا قدم بدلاء صلاح ونال رضا سلوت في ليفربول

وسجل دومينيك سوبوسلاي هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وقام باستوني مدافع إنتر بشد ألكسيس ماك أليستر من قميصه، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع باريس سان جيرمان، وإنتر، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد.

ولكن بقي إنتر في المركز الخامس، وارتقى ليفربول للمركز الثامن بفارق الأهداف.

ولم يخض ريال مدريد، وباريس سان جيرمان مواجهتهما في الجولة السادسة، والتي تستكمل الأربعاء.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بتبديلان اضطراريان لإنتر في الدقائق الـ30 الأولى.

خرج تشالهان أوجلو بسبب الإصابة وحل بدلا منه زلينسكي في الدقيقة 11، و. خروج أتشيرني للإصابة ونزول بيسيك في الدقيقة 30.

ومنع يان سومر حارس إنتر تسديدة قوية من جرافينبيرخ في الدقيقة 18، ليمنع الأول لليفربول.

وعاد سومر للتصدي مجددا في الدقيقة 29، بعد تسديدة قوية من إيكتيكي.

وسجل ليفربول هدف أبيض في الدقيقة 32 عن طريق كوناتي برأسية في الشباك، ولكن عاد الحكم لتقنية الفيديو وقرر احتساب لمسة يد ضد إيكيتيكي.

ونال إيكيتيكي بطاقة صفراء في الدقيقة 38 بعد تدخل قوي ضد بيسيك لاعب إنتر.

وسدد باريلا تصويبة رائعة في الدقيقة 39 مرت بجوار القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، أجرى سلوت تبديلان في الدقيقة 68 بنزول كونور برادلي، وفلوريان فيرتز بدلا من جوميز وإيزاك.

وقبل النهاية بدقائق، عاد الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من وجود خطأ ضد باستوني الذي قام بشد قميص ماك أليستر داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها بالفعل.

وسدد دومينيك سوبوسلاي ضربة الجزاء في الشباك في الدقيقة 88 معلنا عن الهدف الوحيد في المباراة لصالح ليفربول، ليطلق الحكم صافرة النهاية وسط اعتراضات من لاعبي إنتر.

ليفربول إنتر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا "جوارديولا رفض إهدائه النصيحة".. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد بثنائية في سانتياجو برنابيو لم يتحقق منذ 52 عاما.. أياكس يفوز على كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية ساعة | رياضة نسائية
فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه 2 ساعة | أمريكا
العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518863/خطأ-باستوني-يمنح-ليفربول-فوزا-قاتلا-أمام-إنتر-في-دوري-أبطال-أوروبا