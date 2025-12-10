خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا

منح أليساندرو باستوني مدافع إنتر، منافسه ليفربول نقاط المباراة الثلاث والخروج من الفترة الصعبة التي يمر بها الريدز، بعد خطأ قاتل تسبب في ضربة جزاء بالدقائق الأخيرة.

وفاز ليفربول على حساب مضيفه إنتر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل دومينيك سوبوسلاي هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وقام باستوني مدافع إنتر بشد ألكسيس ماك أليستر من قميصه، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع باريس سان جيرمان، وإنتر، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد.

ولكن بقي إنتر في المركز الخامس، وارتقى ليفربول للمركز الثامن بفارق الأهداف.

ولم يخض ريال مدريد، وباريس سان جيرمان مواجهتهما في الجولة السادسة، والتي تستكمل الأربعاء.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بتبديلان اضطراريان لإنتر في الدقائق الـ30 الأولى.

خرج تشالهان أوجلو بسبب الإصابة وحل بدلا منه زلينسكي في الدقيقة 11، و. خروج أتشيرني للإصابة ونزول بيسيك في الدقيقة 30.

ومنع يان سومر حارس إنتر تسديدة قوية من جرافينبيرخ في الدقيقة 18، ليمنع الأول لليفربول.

وعاد سومر للتصدي مجددا في الدقيقة 29، بعد تسديدة قوية من إيكتيكي.

وسجل ليفربول هدف أبيض في الدقيقة 32 عن طريق كوناتي برأسية في الشباك، ولكن عاد الحكم لتقنية الفيديو وقرر احتساب لمسة يد ضد إيكيتيكي.

ونال إيكيتيكي بطاقة صفراء في الدقيقة 38 بعد تدخل قوي ضد بيسيك لاعب إنتر.

وسدد باريلا تصويبة رائعة في الدقيقة 39 مرت بجوار القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، أجرى سلوت تبديلان في الدقيقة 68 بنزول كونور برادلي، وفلوريان فيرتز بدلا من جوميز وإيزاك.

وقبل النهاية بدقائق، عاد الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من وجود خطأ ضد باستوني الذي قام بشد قميص ماك أليستر داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها بالفعل.

وسدد دومينيك سوبوسلاي ضربة الجزاء في الشباك في الدقيقة 88 معلنا عن الهدف الوحيد في المباراة لصالح ليفربول، ليطلق الحكم صافرة النهاية وسط اعتراضات من لاعبي إنتر.