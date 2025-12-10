أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن

قلب أتالانتا الإيطالي الطاولة أمام تشيلسي الإنجليزي وفاز عليه بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وحقق أتالانتا الفوز الثالث على التوالي له في دوري الأبطال، ليصل إلى النقطة 13 في المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 10 في المركز الـ11.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 25 بهدف سجله المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

لكن أتالانتا تعادل في الدقيقة 55 بهدف سجله ساكاماكا.

وخطف شارل دي كيتيلاري الفوز للفريق الإيطالي في الدقيقة 85.

تشارلز دي كاتيلايير يضيف الهدف الثاني لأتالانتا في شباك تشلسي#دوري_أبطال_أوروبا #مارسيليا pic.twitter.com/lFdsx9PQwO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2025

وفاز توتنام الإنجليزي على سلافيا براج التشيكي بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 11 في المركز التاسع، وتجمد رصيد سلافيا براج عند النقطة 3 في المركز الـ32.

وتغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على آيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى النقطة 12 في المركز السابع، وتجمد رصيد الفريق الهولندي عند النقطة 8 في المركز الـ19.

وتغلب مارسيليا الفرنسي على رويال يونيون البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 9 في المركز الـ16، وتجمد رصيد الفريق البلجيكي عند النقطة 6 في المركز الـ25.

وفاز موناكو على جالاتاسراي بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 9 في المركز الـ18، وتجمد رصيد جالاتاسراي عند النقطة 9 في المركز الـ17.