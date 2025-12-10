رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 00:08

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة - فرانكفورت

قاد جول كوندي فريقه برشلونة بالفوز على إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا في لقاء أقيم على ملعب كامب نو.

وسجل أنسجار كناوف هدف تقدم فرانكفورت، فيما قاد جول كوندي برشلونة للفوز بهدفين من رأسيتين.

ويعد ذلك أول لقاء يقام على كامب نو في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عامين نظرا للأعمال الإنشائية.

الفوز رفع رصيد برشلونة لـ 10 نقاط في المركز الـ 14 مرتقيا 6 مراكز بعد التعادل مع كلوب بروج 3-3 والخسارة من تشيلسي 3-0.

وظل فرانكفورت دون فوز في آخر 5 مباريات بدوري الأبطال وظل في المركز الـ 30 برصيد 4 نقاط.

وسيلتقي برشلونة في الجولة 7 وقبل الأخيرة مع سلافيا براج في التشيك، فيما يحل فرانفكورت ضيفا على كاراباج الأذربيجاني.

وصف المباراة

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 21 انفرد أنسجار كناوف وسدد كرة أرضية على يسار الحارس متقدما بالهدف الأول.

وحاول فيرمين لوبيز أن يعدل النتيجة لكن تسديدته ارتطمت بالدفاع في الدقيقة 26.

وحاول التونسي إلياس سخيري تسجيل هدفا آخر لكن تسديدته علت العارضة في الدقيقة 45+1.

في الشوط الثاني شارك راشفورد بدلا من فيرمن.

وأرسل الإنجليزي عرضية أودعها كوندي برأسية في الدقيقة 50 مدركا التعادل.

وبعد 3 دقائق سجل اللاعب نفسه برأسية هدف التقدم وتلك المرة من عرضية لامين جمال.

وأصبح لامين أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في دوري الأبطال قبل أن يتمم عامه الـ 18 برصيد 14 هدفا متفوقا على كيليان مبابي.

في الدقائق التالية تحصل لامين يامال وجيرارد مارتن على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين 56 و61.

برشلونة حاول أن يضيف هدفا ثالثا لكن لم تتح له فرصا محققا، ونفس الأمر لفرانكفورت الذي لم يهدد مرمى جوان جارسيا لتنتهي المباراة بفوز البلاوجرانا.

برشلونة فرانكفورت دوري أبطال أوروبا
