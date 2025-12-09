مؤتمر جوارديولا: ريال مدريد بيئة العمل الأصعب.. ولدينا لاعبون لأول مرة في برنابيو

بيب جوارديولا

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تعاطفه مع تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، قبل مواجهتهما.

ويستضيف ريال مدريد، منافسه مانشستر سيتي العاشرة مساء يوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة السادسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ريال مدريد وبرشلونة هما أصعب بيئة عمل في كرة القدم".

ودلل على صعوبة تجربة التدريب في مدريد "في إنجلترا، لا ترى صحفيًا واحدًا يعلم ما يحدث داخل غرف تبديل الملابس، أما في إسبانيا، فمن تجربتي الجميع يعرف كل شيء."

وأكمل "أشعر بالتعاطف مع تشابي ألونسو لأننا عملنا لمدة عام ونصف أو عامين معا، لقد كانت تجربة رائعة أن أكون معه".

وتابع "أعلم أن ريال مدريد يعاني من غيابات كثيرة، وأعلم ما يحدث عندما تُريد بناء فريق، فالعديد من اللاعبين يُصابون وقد حدث هذا لنا نحن الموسم الماضي".

وكشف جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أرفض الرواية التي تشير إلى أنني لا أواجه ريال مدريد إلا عندما يكونون في وضع ضعيف".

وأعلن جوارديولا غياب جون ستونز عن المباراة وعدم سفره مع الفريق إلى مدريد.

وأكمل "العديد من اللاعبين بحاجة إلى خوض تجربة اللعب ضد ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو."

وأتم متحدثا عن اختلاف فريقه مقارنة بالمواسم السابقة "لدينا لاعبون مهمون الآن لأول مرة في البرنابيو، نحن في مرحلة انتقالية نوعًا ما، ليس هناك كيفن دي بروين، وكايل ووكر، وإلكاي غوندوغان، أو حتى جون ستونز".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ11 بـ10 نقاط في جدول ترتيب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أما ريال مدريد فيحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة.

