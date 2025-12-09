كما كشف في الجول – إقامة السوبر المصري لكرة السلة في الإسماعيلية

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 23:21

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - إيهاب أمين - ميدو طه

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موعد ومكان السوبر المصري والمقرر له بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر المصري - سيدات بين فريقي الأهلي وسبورتنج، يوم 21 ديسمبر الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقرر إقامة مباراة كأس السوبر المصري رجال يوم 27 ديسمبر الجاري والتي تجمع الأهلي بطل الدوري والاتحاد بطل كأس مصر.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة كرة سلة 3×3 – منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مدغشقر

وتقام مباراة سوبر الرجال على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت.

وذلك مثلما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المرتبط قبل أيام ليتوج باللقب للمرة 11 في تاريخهز

وكان الاتحاد السكندري فاز بلقب السوبر المصري لكرة السلة الموسم الماضي على حساب الأهلي.

السوبر المصري لكرة السلة الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة 3×3 – منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مدغشقر كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يحصل على المركز الثاني في بطولة إفريقيا الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تعلن الفائزين ببرنامج التسريع القاري في نسخته الثانية كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية كرة سلة - قائمة سيدات سلة الأهلي استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية
أخر الأخبار
سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
روبرتسون: أعشق اللعب مع صلاح.. ومصيره مع ليفربول ليس بيدي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوندي: تدربنا على لعبة هدف التعادل ضد فرانكفورت 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518859/كما-كشف-في-الجول-إقامة-السوبر-المصري-لكرة-السلة-في-الإسماعيلية