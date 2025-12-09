كما كشف في الجول – إقامة السوبر المصري لكرة السلة في الإسماعيلية

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موعد ومكان السوبر المصري والمقرر له بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر المصري - سيدات بين فريقي الأهلي وسبورتنج، يوم 21 ديسمبر الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقرر إقامة مباراة كأس السوبر المصري رجال يوم 27 ديسمبر الجاري والتي تجمع الأهلي بطل الدوري والاتحاد بطل كأس مصر.

وتقام مباراة سوبر الرجال على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت.

وذلك مثلما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المرتبط قبل أيام ليتوج باللقب للمرة 11 في تاريخهز

وكان الاتحاد السكندري فاز بلقب السوبر المصري لكرة السلة الموسم الماضي على حساب الأهلي.