كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

الزمالك - عمرو ناصر

يواصل الزمالك خوض مبارياته في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) وذلك بعدما افتتح مشواره في البطولة بمواجهة كهرباء الإسماعيلية.

وتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف لكل منهما، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتضم المجموعة الثالثة كل من الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والمصري والاتحاد السكندري وحرس الحدود وزد وسموحة.

ويلعب الزمالك مع حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك مع حرس الحدود

تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

ويحتضنها ملعب المقاولون العرب.

وتذاع عبر قنوات أون سبورت.

