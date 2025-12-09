عبد الرؤوف: الزمالك يلعب في ظروف صعبة.. ولم يصدر من بيزيرا أي خطأ

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 22:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد عبد الرؤوف

شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك على أن فريقه خاض مواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس العاصمة في ظل ظروف صعبة يمر بها الفريق.

وتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حالفنا التوفيق في بداية الشوط الثاني وسجلنا هدفين بخلاف هدف التقدم الذي سجله الفريق في الشوط الأول، واستقبلنا أهدافًا من أخطاء".

أخبار متعلقة:
كأس العاصمة - الفوز الأكبر.. البنك الأهلي يقسو على شباب بيراميدز بسداسية كأس العاصمة - هاتريك شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك

وتابع "الأمور ستتحسن في الفترة المقبلة في ظل مشاركة اللاعبين الصغار الذين تم تصعيدهم مع الفريق مؤخرًا بجانب اللاعبين الكبار".

وأضاف أحمد عبد الرؤوف "خوان بيزيرا لم يرتكب أي خطأ واللاعب خرج بعد استبداله في المباراة لتغيير ملابسه".

وأكمل "هناك أخطاء أتحملها، وسأعمل على علاجها في الفترة المقبلة، وأنا أعمل في ظروف ضيقة جدا ولابد أن نتعامل وفقا للظروف التي نمر بها".

وتابع "دفعنا بأحمد عبد الرحيم إيشو في مركز الظهير الأيسر وأدى بصورة جيدة، وغياب خط الدفاع بالكامل يسبب مشاكل، ولكن الزمالك يخوض كل بطولة بهدف المنافسة بصرف النظر عن الظروف التي يمر بها النادي".

وواصل أحمد عبد الرؤوف "كنت أرغب في منح الفرصة لناصر منسي في لقاء اليوم، ولكن آدم كايد اشتكى من إصابة وقمنا باستبداله، ولكن ناصر منسي لاعب مهم وعندما تحدث البعض عن استبعاده من قائمة السوبر المحلي لم يكن قراري لأنني عندما توليت المهمة كان تم اختيار القائمة التي ستشارك في البطولة".

وأضاف المدير الفني "دفعت ببارون أوشينج في مركز قلب الدفاع لعدم وجود بدائل، وفكرت في الاستعانة بمحمود جهاد في نفس المركز، لكن سرعات لاعبي كهرباء الإسماعيلية منعتني من الدفع بجهاد في هذا المركز، وكان يجب أن يكون هناك مغامرة".

واختتم أحمد عبد الرؤوف قائلا "أحمد حمدي أصر على التواجد في التدريبات رغم زواجه مؤخرًا، وشارك في التدريبات، وسيشارك بشكل أكبر مع الفريق في الفترة المقبلة".

الزمالك كأس العاصمة أحمد عبد الرؤوف
نرشح لكم
كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود كأس العاصمة - الفوز الأكبر.. البنك الأهلي يقسو على شباب بيراميدز بسداسية كأس العاصمة - هاتريك شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك يزن النعيمات يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضمه انتهت عاصمة مصر – كهرباء الإسماعيلية (3)-(3) الزمالك.. نهاية المباراة عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعية الزمالك العمومية اتحاد الكرة يخاطب فيفا لرفض أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم كأس عاصمة مصر - فاركو يقلب تأخره لفوز قاتل في دقيقتين على المقاولون العرب
أخر الأخبار
بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوارديولا: ريال مدريد بيئة العمل الأصعب.. ولدينا لاعبون لأول مرة في برنابيو 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كما كشف في الجول – إقامة السوبر المصري لكرة السلة في الإسماعيلية ساعة | كرة سلة
كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
تيري هنري: صلاح تحدث في التوقيت الخاطئ.. يجب أن يحفظ أسرار الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518856/عبد-الرؤوف-الزمالك-يلعب-في-ظروف-صعبة-ولم-يصدر-من-بيزيرا-أي-خطأ