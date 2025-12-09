عبد الرؤوف: الزمالك يلعب في ظروف صعبة.. ولم يصدر من بيزيرا أي خطأ

شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك على أن فريقه خاض مواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس العاصمة في ظل ظروف صعبة يمر بها الفريق.

وتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حالفنا التوفيق في بداية الشوط الثاني وسجلنا هدفين بخلاف هدف التقدم الذي سجله الفريق في الشوط الأول، واستقبلنا أهدافًا من أخطاء".

وتابع "الأمور ستتحسن في الفترة المقبلة في ظل مشاركة اللاعبين الصغار الذين تم تصعيدهم مع الفريق مؤخرًا بجانب اللاعبين الكبار".

وأضاف أحمد عبد الرؤوف "خوان بيزيرا لم يرتكب أي خطأ واللاعب خرج بعد استبداله في المباراة لتغيير ملابسه".

وأكمل "هناك أخطاء أتحملها، وسأعمل على علاجها في الفترة المقبلة، وأنا أعمل في ظروف ضيقة جدا ولابد أن نتعامل وفقا للظروف التي نمر بها".

وتابع "دفعنا بأحمد عبد الرحيم إيشو في مركز الظهير الأيسر وأدى بصورة جيدة، وغياب خط الدفاع بالكامل يسبب مشاكل، ولكن الزمالك يخوض كل بطولة بهدف المنافسة بصرف النظر عن الظروف التي يمر بها النادي".

وواصل أحمد عبد الرؤوف "كنت أرغب في منح الفرصة لناصر منسي في لقاء اليوم، ولكن آدم كايد اشتكى من إصابة وقمنا باستبداله، ولكن ناصر منسي لاعب مهم وعندما تحدث البعض عن استبعاده من قائمة السوبر المحلي لم يكن قراري لأنني عندما توليت المهمة كان تم اختيار القائمة التي ستشارك في البطولة".

وأضاف المدير الفني "دفعت ببارون أوشينج في مركز قلب الدفاع لعدم وجود بدائل، وفكرت في الاستعانة بمحمود جهاد في نفس المركز، لكن سرعات لاعبي كهرباء الإسماعيلية منعتني من الدفع بجهاد في هذا المركز، وكان يجب أن يكون هناك مغامرة".

واختتم أحمد عبد الرؤوف قائلا "أحمد حمدي أصر على التواجد في التدريبات رغم زواجه مؤخرًا، وشارك في التدريبات، وسيشارك بشكل أكبر مع الفريق في الفترة المقبلة".