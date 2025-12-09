كأس العاصمة - الفوز الأكبر.. البنك الأهلي يقسو على شباب بيراميدز بسداسية

حقق البنك الأهلي أكبر انتصار في كأس عاصمة مصر بالفوز على بيراميدز بنتيجة 6-1 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

وخاض بيراميدز اللقاء بفريق الشباب 2005 نظرا لسفر لاعبي الفريق الأول لقطر للمشاركة في كأس إنتركونيتنتال.

وكان أكبر انتصار في البطولة من نصيب البنك الموسم الماضي على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-0.

وتقدم البنك بهدف في الدقيقة 20 من أحمد ياسر ريان الذي استغل خطأ الحارس في تنفيذ ركلة حرة وسدد من بعد منتصف الملعب في الشباك.

وأضاف أحمد متعب الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وأكمل مصطفى شلبي الثلاثية في الدقيقة 29.

وأضاف يسري وحيد الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 31 و40.

وقلص أحمد فكري الفارق لبيراميدز في الدقيقة 58.

وأكمل أحمد أمين قفة أهداف اللقاء بالهدف السادس في الدقيقة 69.

الفوز وضع البنك في الصدارة برصيد 3 نقاط في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة أيضا كل من الإسماعيلي وبتروجت والجونة ووادي دجلة ومودرن سبورت.