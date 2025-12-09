بايرن ميونيخ يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك سبورتنج لشبونة بدوري أبطال أوروبا

استعاد بايرن ميونيخ توازنه بانتصار جديد في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الجولة السابقة أمام أرسنال.

وتغلب بايرن ميونيخ على سبورتنج لشبونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة.

واستقبل بايرن ميونيخ الهدف الأول في الدقيقة 54 عن طريق جوشوا كيميتش بالخطأ في مرماه.

بينما نجح سيرجي جنابري ولينارت كارل وجوناثان تاه في تسجيل ثلاثية بايرن ميونيخ بالدقائق 65 و69 و77 على الترتيب.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 15 نقطة عقب مرور ست جولات من 5 انتصارات.

بينما تجمد رصيد لشبونة عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

الجوهرة كارل

سجل لينارت كارل جوهرة بايرن ميونيخ للمباراة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

وبات كارل ثالث أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا منذ نسخة 1992-1993 من تسجيل هدف على الأقل في 3 مباريات متتالية.

وسجل كارل ثلاثيته بعمر 17 عاما و290 يوما.

الجولة السابعة

يلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة أمام رويال سان جيلواز البلجيكي يوم 21 يناير المقبل.

أما سبورتنج لشبونة فيستضيف باريس سان جيرمان في نفس الجولة.

