كأس العاصمة - هاتريك شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك

قاد محمد السيد "شيكا" لاعب كهرباء الإسماعيلية فريقه لعودة مثيرة وتعادل أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

وتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

وتضم المجموعة الثالثة كل من الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والمصري والاتحاد السكندري وحرس الحدود وزد وسموحة.

وصف المباراة

تقدم الزمالك في الدقيقة 21 بضربة رأسية من عمرو ناصر بعد عرضية من خوان بيزيرا.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 46 والأولى من الشوط الثاني عن طريق حارس كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف بعد تسديدة من أحمد شريف اصطدمت في القائم ثم في ظهر الحارس وارتدت للشباك.

وأكمل آدم كايد ثلاثية الزمالك في الدقيقة 49 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

هاتريك شيكا

وبدأ البديل محمد السيد "شيكا" قيادة فريقه الكهرباء للعودة أمام الزمالك.

وسجل شيكا الهدف الأول في الدقيقة 54 بضربة رأسية لم يستطع المهدي سليمان التصدي لها.

وأضاف شيكا الهدف الثاني بضربة رأسية أخرى بعد ركلة ركنية في الدقيقة 72.

وسجل شيكا هدفه الثالث "الهاتريك" والتعادل لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 78 بتسديدة أرضية بعد عرضية من ناحية اليمين.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنهي المباراة بالتعادل.

