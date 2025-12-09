كأس العاصمة - هاتريك شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

الزمالك - عمرو ناصر

قاد محمد السيد "شيكا" لاعب كهرباء الإسماعيلية فريقه لعودة مثيرة وتعادل أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

وتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

وتضم المجموعة الثالثة كل من الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والمصري والاتحاد السكندري وحرس الحدود وزد وسموحة.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مواعيد مباريات ربع النهائي والملاعب والقنوات الناقلة شيكابالا: حزين لما يحدث في الكرة المصرية.. ولماذا سُحبت أرض الزمالك؟

وصف المباراة

تقدم الزمالك في الدقيقة 21 بضربة رأسية من عمرو ناصر بعد عرضية من خوان بيزيرا.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 46 والأولى من الشوط الثاني عن طريق حارس كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف بعد تسديدة من أحمد شريف اصطدمت في القائم ثم في ظهر الحارس وارتدت للشباك.

وأكمل آدم كايد ثلاثية الزمالك في الدقيقة 49 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

هاتريك شيكا

وبدأ البديل محمد السيد "شيكا" قيادة فريقه الكهرباء للعودة أمام الزمالك.

وسجل شيكا الهدف الأول في الدقيقة 54 بضربة رأسية لم يستطع المهدي سليمان التصدي لها.

وأضاف شيكا الهدف الثاني بضربة رأسية أخرى بعد ركلة ركنية في الدقيقة 72.

وسجل شيكا هدفه الثالث "الهاتريك" والتعادل لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 78 بتسديدة أرضية بعد عرضية من ناحية اليمين.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنهي المباراة بالتعادل.

الزمالك كهرباء الإسماعيلية كأس العاصمة كأس الرابطة
نرشح لكم
كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود عبد الرؤوف: الزمالك يلعب في ظروف صعبة.. ولم يصدر من بيزيرا أي خطأ يزن النعيمات يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضمه انتهت عاصمة مصر – كهرباء الإسماعيلية (3)-(3) الزمالك.. نهاية المباراة عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعية الزمالك العمومية توروب يقود مران الأهلي في مدينة نصر.. ومشاركة ديانج تشكيل الزمالك - مهدي سليمان أساسي لأول مرة أمام كهرباء الإسماعيلية بكأس العاصمة الأهلي يعلن انتظام أحمد عابدين في التدريبات الجماعية وجاهزية عبد الله
أخر الأخبار
بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوارديولا: ريال مدريد بيئة العمل الأصعب.. ولدينا لاعبون لأول مرة في برنابيو 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كما كشف في الجول – إقامة السوبر المصري لكرة السلة في الإسماعيلية ساعة | كرة سلة
كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
تيري هنري: صلاح تحدث في التوقيت الخاطئ.. يجب أن يحفظ أسرار الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518853/كأس-العاصمة-هاتريك-شيكا-يقود-كهرباء-الإسماعيلية-لتعادل-مثير-مع-الزمالك