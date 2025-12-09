كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 21:57

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي - فريق سيدات الأهلي كرة سلة

حسم فريق سيدات الأهلي لكرة السلة تأهله لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية بالعلامة الكاملة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة 3×3 – منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مدغشقر كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يحصل على المركز الثاني في بطولة إفريقيا كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة إفريقيا للسيدات

وتغلب فريق سيدات الأهلي على سبورتنج دي لواندا الأنجولي بنتيجة 86-65 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله فيصل بمقر النادي الأهلي منافسات البطولة حتى يوم الأحد المقبل.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مع أفضلية +78 في النقاط المسجلة متفوقا بفارق 7 نقاط عن فيروفيارو متصدر المجموعة الثانية.

وحال فاز داكار السنغالي غدا الأربعاء بأقل من 56 نقطة يتصدر الأهلي ترتيب المتأهلين ويلاقي صاحب المركز الثامن.

ويلعب الأهلي يوم الجمعة في السابعة والنصف مساء مباراة ربع النهائي.

وسجلت هاجر عامر 25 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط في المباراة.

بينما سجلت كل من رنيم الجداوي ونادين سلعاوي 15 نقطة لكل منهن.

ويشارك في البطولة 12 فريقا، ويمثل الأهلي مستضيف البطولة مصر في هذه النسخة.

وكان الأهلي قد حقق وصافة النسخة الماضية والتي أقيمت في السنغال بعد الخسارة أمام فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.

وسبق وأن توج سبورتنج السكندري باللقب من قبل في نسختي 2022 و2023.

وجاءت قائمة لاعبات الأهلي كالآتي:

دينا عمرو - رضوى محمد - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ثريا محمد - نادين سلعاوي - يارا أسامة - هاجر عامر- ديليسا واشنطن - آسيا سترونج - أكون روس - نيمير لوال.

كرة سلة سيدات الأهلي بطولة أفريقيا
نرشح لكم
كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات كرة طائرة – اعتزال شروق فؤاد لاعبة الزمالك والأهلي السابقة كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يحصل على المركز الثاني في بطولة إفريقيا اسكواش - تتويج نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب هونج كونج المفتوحة كرة طائرة - بعثة سيدات الزمالك تطير إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم للأندية اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة الدوري المصري سيدات - الأهلي يحقق فوزا كبيرا على الزمالك بخماسية
أخر الأخبار
سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
روبرتسون: أعشق اللعب مع صلاح.. ومصيره مع ليفربول ليس بيدي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوندي: تدربنا على لعبة هدف التعادل ضد فرانكفورت 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518852/كرة-سلة-الأهلي-يتأهل-لربع-نهائي-بطولة-إفريقيا-للسيدات-بالعلامة-الكاملة