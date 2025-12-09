كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة

حسم فريق سيدات الأهلي لكرة السلة تأهله لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية بالعلامة الكاملة.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على سبورتنج دي لواندا الأنجولي بنتيجة 86-65 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله فيصل بمقر النادي الأهلي منافسات البطولة حتى يوم الأحد المقبل.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مع أفضلية +78 في النقاط المسجلة متفوقا بفارق 7 نقاط عن فيروفيارو متصدر المجموعة الثانية.

وحال فاز داكار السنغالي غدا الأربعاء بأقل من 56 نقطة يتصدر الأهلي ترتيب المتأهلين ويلاقي صاحب المركز الثامن.

ويلعب الأهلي يوم الجمعة في السابعة والنصف مساء مباراة ربع النهائي.

وسجلت هاجر عامر 25 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط في المباراة.

بينما سجلت كل من رنيم الجداوي ونادين سلعاوي 15 نقطة لكل منهن.

ويشارك في البطولة 12 فريقا، ويمثل الأهلي مستضيف البطولة مصر في هذه النسخة.

وكان الأهلي قد حقق وصافة النسخة الماضية والتي أقيمت في السنغال بعد الخسارة أمام فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.

وسبق وأن توج سبورتنج السكندري باللقب من قبل في نسختي 2022 و2023.

وجاءت قائمة لاعبات الأهلي كالآتي:

دينا عمرو - رضوى محمد - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ثريا محمد - نادين سلعاوي - يارا أسامة - هاجر عامر- ديليسا واشنطن - آسيا سترونج - أكون روس - نيمير لوال.