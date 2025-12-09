انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (2)-(1) فرانكفورت.. فوز بهدفي كوندي

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

هدف كناوف لاعب فرانكفورت ضد برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد فرانكفورت في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب كامب نو في أول مباراة للفريق بعد نهاية عمليات الإنشائية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

--

انتهت

ق 53: جوووول كوندي يسجل مجددا لبرشلونة بعد عرضية لامين يامال

ق 51: جوووول التعااادل كوندي يسجل برأسية بعد عرضية راشفورد

ق 48: بينية من بيدري إلى راشفورد الذي مرر لرافينيا لكن الأخير سدد بعيدا عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: السخيري كاد أن يسجل بتسديدة رائعة تمر أعلى العارضة بقليل

ق 21: جووول أووول كناوف ينفرد ويسجل بتسديدة أرضية على يسار الحارس

ق 10: جووول لليفاندوفسكي غير محتسب بسبب التسلل

بداية اللقاء

برشلونة فرانكفورت دوري أبطال أوروبا
