انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (2)-(1) فرانكفورت.. فوز بهدفي كوندي
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد فرانكفورت في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة على ملعب كامب نو في أول مباراة للفريق بعد نهاية عمليات الإنشائية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.
--
انتهت
ق 53: جوووول كوندي يسجل مجددا لبرشلونة بعد عرضية لامين يامال
ق 51: جوووول التعااادل كوندي يسجل برأسية بعد عرضية راشفورد
ق 48: بينية من بيدري إلى راشفورد الذي مرر لرافينيا لكن الأخير سدد بعيدا عن المرمى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: السخيري كاد أن يسجل بتسديدة رائعة تمر أعلى العارضة بقليل
ق 21: جووول أووول كناوف ينفرد ويسجل بتسديدة أرضية على يسار الحارس
ق 10: جووول لليفاندوفسكي غير محتسب بسبب التسلل
بداية اللقاء
نرشح لكم
سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر روبرتسون: أعشق اللعب مع صلاح.. ومصيره مع ليفربول ليس بيدي كوندي: تدربنا على لعبة هدف التعادل ضد فرانكفورت بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت