انتهت أبطال أوروبا – إنتر (0)-(1) ليفربول

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

إيكيتيكي - ليفربول أمام إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

-------------------------------------

تشكيل ليفربول - إيكيتيكي وإيزاك أساسيان أمام إنتر سعد سمير يوجّه رسالة دعم إلى محمد صلاح في أزمته مع ليفربول "ميناليتي" كييزا المرجع؟ ماذا قدم بدلاء صلاح ونال رضا سلوت في ليفربول

نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف.

ق 88: جووووول سوبوسلاي يسجل الهدف الأول لصالح ليفربول من ضربة جزاء

ق 86: ضربة جزاء لصالح ليفربول

ق 85: حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء بعد شد باستوني لـ ماك أليستر داخل منطقة الجزاء.

ق 68: تبديلان لليفربول بنزول كونور برادلي، وفلوريان فيرتز بدلا من جوميز وإيزاك.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 39: تسديدة رائعة من باريلا مرت بجوار القائم بقليل.

ق 38: بطاقة صفراء لإيكيتيكي بعد تدخل قوي ضد بيسيك لاعب إنتر، وضربة حرة للفريق الإيطالي على حدود منطقة الجزاء.

ق 36: الحكم يقرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمس الكرة ليد إيكيتيكي.

ق 32: جووووول أول لصالح ليفربول برأسية من كوناتي

ق 31: تبديل ثاني للإصابة في صفوف إنتر.. خروج أتشيرني للإصابة ونزول بيسيك.

ق 29: إيكتيكي يمر من الجانب الأيمن لليفربول ويسدد كرة قوية تصدى لها سومر لتتحول إلى ركنية، وسقط أتشيرني يشكو من الإصابة بعد محاولة إيقاف إيكيتيكي.

ق 18: تسديدة قوية من جرافينبيرخ تصدى لها سومر ليمنع الأول لليفربول

ق 13: بطاقة صفراء لـ لاوتارو مارتينيز بعد تدخل قوي ضد روبرتسون.

ق 11: تبديل اضطراري مبكر بخروج تشالهان أوجلو بسبب الإصابة ونزول زلينسكي.

انطلاق المباراة

إنتر ليفربول دوري أبطال أوروبا
