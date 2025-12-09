انتهت أبطال أوروبا – إنتر (0)-(1) ليفربول
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 21:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
-------------------------------------
نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف.
ق 88: جووووول سوبوسلاي يسجل الهدف الأول لصالح ليفربول من ضربة جزاء
ق 86: ضربة جزاء لصالح ليفربول
ق 85: حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء بعد شد باستوني لـ ماك أليستر داخل منطقة الجزاء.
ق 68: تبديلان لليفربول بنزول كونور برادلي، وفلوريان فيرتز بدلا من جوميز وإيزاك.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.
ق 39: تسديدة رائعة من باريلا مرت بجوار القائم بقليل.
ق 38: بطاقة صفراء لإيكيتيكي بعد تدخل قوي ضد بيسيك لاعب إنتر، وضربة حرة للفريق الإيطالي على حدود منطقة الجزاء.
ق 36: الحكم يقرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمس الكرة ليد إيكيتيكي.
ق 32: جووووول أول لصالح ليفربول برأسية من كوناتي
ق 31: تبديل ثاني للإصابة في صفوف إنتر.. خروج أتشيرني للإصابة ونزول بيسيك.
ق 29: إيكتيكي يمر من الجانب الأيمن لليفربول ويسدد كرة قوية تصدى لها سومر لتتحول إلى ركنية، وسقط أتشيرني يشكو من الإصابة بعد محاولة إيقاف إيكيتيكي.
ق 18: تسديدة قوية من جرافينبيرخ تصدى لها سومر ليمنع الأول لليفربول
ق 13: بطاقة صفراء لـ لاوتارو مارتينيز بعد تدخل قوي ضد روبرتسون.
ق 11: تبديل اضطراري مبكر بخروج تشالهان أوجلو بسبب الإصابة ونزول زلينسكي.
انطلاق المباراة