انتهت أبطال أوروبا – إنتر (0)-(1) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف.

ق 88: جووووول سوبوسلاي يسجل الهدف الأول لصالح ليفربول من ضربة جزاء

ق 86: ضربة جزاء لصالح ليفربول

ق 85: حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء بعد شد باستوني لـ ماك أليستر داخل منطقة الجزاء.

ق 68: تبديلان لليفربول بنزول كونور برادلي، وفلوريان فيرتز بدلا من جوميز وإيزاك.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 39: تسديدة رائعة من باريلا مرت بجوار القائم بقليل.

ق 38: بطاقة صفراء لإيكيتيكي بعد تدخل قوي ضد بيسيك لاعب إنتر، وضربة حرة للفريق الإيطالي على حدود منطقة الجزاء.

ق 36: الحكم يقرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمس الكرة ليد إيكيتيكي.

ق 32: جووووول أول لصالح ليفربول برأسية من كوناتي

ق 31: تبديل ثاني للإصابة في صفوف إنتر.. خروج أتشيرني للإصابة ونزول بيسيك.

ق 29: إيكتيكي يمر من الجانب الأيمن لليفربول ويسدد كرة قوية تصدى لها سومر لتتحول إلى ركنية، وسقط أتشيرني يشكو من الإصابة بعد محاولة إيقاف إيكيتيكي.

ق 18: تسديدة قوية من جرافينبيرخ تصدى لها سومر ليمنع الأول لليفربول

ق 13: بطاقة صفراء لـ لاوتارو مارتينيز بعد تدخل قوي ضد روبرتسون.

ق 11: تبديل اضطراري مبكر بخروج تشالهان أوجلو بسبب الإصابة ونزول زلينسكي.

انطلاق المباراة